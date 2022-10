Tras estudiar una tutela, la Corte Constitucional señaló que las Fuerzas Militares, en el evento en que uno de sus integrantes presente una pérdida de capacidad laboral menor al 50 por ciento, deben priorizar la reubicación de la persona y no su desvinculación laboral.



En particular, el alto tribunal estudió la tutela de una teniente de la Fuerza Aérea Colombiana quien fue retirada en diciembre de 2021, luego de que el Tribunal Médico Laboral concluyera que tiene una disminución en su capacidad laboral de un 12 por ciento por una discopatía que le genera fuertes dolores lumbares, lo cual, según ese Tribunal, la hacía no apta para la actividad laboral dentro de la institución.

En medio del proceso, la Fuerza Aérea respondió que las valoraciones médicas realizadas por la Junta y el Tribunal Médico Laboral se dieron de manera correcta y que el porcentaje de disminución de capacidad laboral arrojado por los expertos cumple con los requisitos técnicos requeridos para realizar este tipo de evaluaciones.



Con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, la Sala explicó que si bien es cierto que las Fuerzas Militares tienen un régimen propio para determinar el retiro de sus oficiales, el mismo se debe acomodar a las disposiciones constitucionales y jurisprudenciales de protección de los derechos fundamentales de sus miembros.

“No hay duda de que la conducta desplegada por las entidades accionadas vulneró el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la teniente (…) Lo conducente era tomar todas las medidas necesarias para su reubicación a unas labores que garantizaran su continuidad en el servicio y se ajustaran de forma razonable a su pérdida de capacidad laboral”, indicó la sentencia.



En este caso, la Corte sostuvo que no era razonable concluir que una persona con una pérdida de capacidad laboral del 12 por ciento no tiene ninguna posibilidad de trabajo en una entidad de la magnitud y variedad de la Fuerza Área Colombiana.



“Aceptar lo contrario sería admitir que cualquier oficial, suboficial y demás integrantes de la Fuerza Pública están sometidos a un estándar de protección mínimo que se diluye de forma inmediata ante cualquier disminución de la salud física o mental. Por supuesto, una premisa de esta naturaleza no puede ser aceptada por la Corte Constitucional”, puntualizó la Sala.



Por ese motivo, el fallo le dio siete días al Ministerio de Defensa para que reintegre a la teniente a la FAC en una actividad o labor que se adecue a las recomendaciones de medicina laboral y tenga en cuenta su escolaridad y destrezas. Además, la reubicación deberá garantizar una remuneración mensual igual o mayor al salario que recibía al momento de su retiro, así como cancelar las prestaciones sociales y salarios que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo por fuera de la institución.



También se le ordenó al Tribunal Médico Laboral Militar y de Policía que practique una valoración integral que permita establecer los ajustes razonables que requiere la teniente para el desempeño de sus nuevas funciones.

