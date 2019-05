Corte había dicho que Jesús Santrich no tenía fuero de congresista

La Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles la libertad inmediata del exjefe guerrillero alias Jesús Santrich, bajo el argumento de que lo cobija el fuero de congresista, y por ende, su caso por narcotráfico pasaba de la justicia ordinaria a ese alto tribunal.



Sin embargo, hace 9 meses, la postura de la Corte era muy diferente.

En efecto, EL TIEMPO desempolvó una sentencia, del 17 de agosto del 2018, en la que el magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, de la Sala Laboral, negó (en segunda instancia) una hábeas corpus con el cual se solicitaba la libertad del exguerrillero bajo el argumento de que la Fiscalía no tenía competencia para investigarlo dentro de ese proceso, por tratarse de un congresista.



"La competencia para investigar y juzgar a este tipo de funcionarios, por fuero constitucional, recae en la Corte Suprema de Justicia, que es la única que puede ordenar su detención", se lee en el la impugnación, suscrita por el veedor William Marmolejo.



Y esta recalca que esa condición de legislador la asumió desde el momento mismo de su elección, el mismo argumento que usó la corte este miércoles.



Sin embargo, el magistrado Echeverri confirmó la negación del hábeas corpus asegurando que Santrich no tiene la calidad de congresista, postura jurídica contraria a la que acaba de asumir ese alto tribunal.

Choque entre salas

"El señor Seuxis Paucias Hernández Solarte no tomó posesión efectiva de su cargo y como consecuencia no puede decirse que para estos precisos fines se tratara de un congresista en ejercicio efectivo de sus funciones legislativas que, como ya se dijo, es a quien resguarda efectivamente la norma con el fuero", se lee en el fallo.



Y agrega. "En este caso no hubo una posesión legislativa de la función legislativa y no tiene sentido predicar un fuero constitucional que, como ya se dijo, no es en estricto sentido un fuero personal sino una garantía institucional a favor de la independencia del congreso".



En este sentido, el magistrado advierte, además, que su captura nada tienen que ver con la labor legislativa, para alegar el fuero.



Por eso, negó el hábeas corpus.



Ahora, la sala penal, dice que sí es un aforado, a pesar de que no se haya posesionado en un claro choque de jurisprudencia entre salas de ese alto tribunal.



En efecto, esta vez la Corte no tuvo en cuenta su propio fallo sino que fundamentó la decisión de libertad por fuero, en un fallo del Consejo de Estado que mantuvo la investidura de Santrich como representante a la Cámara.





