¿Pueden los padres beneficiarse de la pensión de sobrevivientes de sus hijos?

En una reciente decisión, la Corte Suprema de Justicia definió una serie de requisitos para que los padres puedan verse beneficiados de la pensión de sobrevivientes de sus hijos fallecidos.



(Lea: La silenciosa pelea de la exministra María Isabel Urrutia por pensión como congresista)



Una de esas condiciones es demostrar que dependían económicamente de sus descendientes. “Esa dependencia económica se entiende como la ayuda monetaria que los hijos daban a sus padres para que tuvieran condiciones mínimas de vida digna”, dijo la Corte.

#SalaLaboral señala que la convivencia de los padres con sus hijos no demuestra la dependencia económica, requisito necesario para que los progenitores puedan ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Ver infografía y sentencia ➡️: https://t.co/8TZaqh9c51 pic.twitter.com/U00CvGHffa — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) January 9, 2024

Los lineamientos del alto tribunal se dieron al estudiar un recurso de casación interpuesto por una mujer contra una sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de octubre de 2020, dentro de un proceso que la recurrente instauró contra un fondo de pensiones.



(Le invitamos a leer: Los lujos incautados a 4 mujeres capturadas por nexos con alias Otoniel y extraditables)



De acuerdo con el expediente, la demandante alegó que su hija vivía bajo su mismo techo hasta la fecha de su deceso (agosto de 2009), era soltera y no tenía vida conyugal o marital; además que dependía económicamente de su hija.



Pero la Corte determinó que la actora era autosuficiente, por cuanto tenía ingresos mensuales de $800.000 y sus gastos eran de $450.000, además manifestó que trabajaba con un taxi y era propietaria de una vivienda en una sociedad de la cual percibía algunos arriendos, por lo anterior no casó la sentencia proferida por Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Facebook Twitter Linkedin

Sede de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Justicia

En su fallo, la Corte declaró que la convivencia no es un requisito para que los padres puedan acceder a la pensión de sobreviviente de sus hijos, pues se entiende que en la vida adulta los hijos, en principio, dejan de vivir con sus progenitores, organizan su propio proyecto de vida, sin que esta distancia les impida asistirlos económicamente y brindarles una ayuda de relevancia.



(Le sugerimos leer: Minjusticia habló sobre anuncio de Ecuador de expulsión masiva de presos colombianos)



Además, determinó que la convivencia no demuestra la dependencia económica de un padre frente a su hijo.“El hecho de que vivieran juntos no significa necesariamente que los hijos brindaban una colaboración sustancial en el mantenimiento de los padres, pues esto dependerá de las circunstancias particulares de cada caso”.

Facebook Twitter Linkedin

La convivencia no es un requisito para que los padres puedan acceder a dicha pensión. Foto: iStock

Por lo tanto, quienes deben probar dicha subordinación económica son los padres, es decir, los progenitores que buscan ser reconocidos como beneficiarios de esta pensión son quienes tienen la carga de la prueba.



Mientras que a la entidad de seguridad social demandada le corresponde desvirtuar esa dependencia, aportando medios de convicción que acrediten que los progenitores eran autosuficientes para solventar sus necesidades básicas.

justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET

Más noticias de Justicia: