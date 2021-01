Hombre no podrá heredar la pensión de hijo extramatrimonial fallecido

Aunque un hombre reconoció como su hijo a un patrullero de la policía, después de que este murió, ese reconocimiento tardío no le daba el derecho a heredar la pensión del uniformado.



Así lo confirmó el Consejo de Estado tras estudiar una tutela que el hombre puso contra decisiones judiciales que se negaron a anular un fallo mediante el cual un juzgado de familia dijo que no podía heredar la pensión.

El caso tiene que ver con el policía fallecido DAG, quien nació un año antes del matrimonio de sus padres. El joven fue bautizado en octubre de 1984 y en abril de 1986 lo registraron en la Notaría pero en el registro solo aparece el nombre de la madre y no está firmado por el padre.



En febrero de 2002 el joven entró a la Policía e hizo parte de esta fuerza hasta 2008, cuando falleció prestando su labor. En ese momento, la Policía, ordenó el pago de la pensión de sobreviviente a ambos padres.



Sin embargo, esa resolución de la Policía fue cambiada posteriormente y se ordenó el pago total de la pensión de sobreviviente y la indemnización solo a la madre, pues un juzgado de familia, tras una demanda de la mujer, determinó que no estaba demostrada la calidad de padre del hombre y por ello no podía heredar la pensión del joven policía.



Contra esa determinación el hombre interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho y buscó demostrar mediante distintos documentos que era el padre. Incluso, en septiembre de 2009 -es decir al año de la muerte del joven- fue a una notaría a cambiar el registro de nacimiento para que él apareciera como padre. Pero su demanda fue fallada desfavorablemente por un juzgado, en 2018, y por un tribunal en mayo de 2020, por lo que el hombre puso una tutela contra las decisiones, que llegó el Consejo de Estado.

En su tutela dijo que los jueces no valoraron la corrección en el registro civil del joven, en el que él aparece como padre, y que esa omisión llevó a definir que no existía prueba fehaciente de su calidad de padre.



En el proceso de la tutela, tanto el magistrado de segunda instancia como la juez de primera pidieron rechazar la tutela por considerarla improcedente, y desde el Área Jurídica de la Secretaría General de la Policía Nacional dijeron que el Tribunal encontró que el hombre no cumplió con los requisitos legales “pues el acto tardío de legitimación que adelantó no lo habilita para ser beneficiario del causante, y, por lo tanto, no puede ahora pretender el reconocimiento de la compensación por muerte y la pensión de sobreviviente”.



Precisamente, la sentencia del juzgado de familia que dijo que él no podía heredar decía que el joven, que fue un hijo extramatrimonial, “no fue reconocido como hijo y mucho menos legitimado por el hecho del matrimonio de sus progenitores”.



Señaló el juzgado que el acto de legitimación voluntaria a través de escritura pública -que fue lo que hizo el hombre tras la muerte del joven-, no solo requiere que alguien reconozca como hijo a otra persona, sino que tiene que ser notificada al hijo que se legitima -o a sus herederos si el hijo está muerto-, quien debe manifestar si acepta o no la legitimación.

En el caso estudiado, el hombre corrió escritura pública de reconocimiento y legitimación, pero en ella no consta la aceptación del hijo, lo cual “claramente indica que no hay parentesco y mucho menos vocación hereditaria en cabeza de quien funge como demandado en el proceso”, señaló el juzgado de familia en su momento.



Tras analizar todo lo probado en el caso, para el Consejo de Estado, el juzgado y el tribunal tuvieron razón al considerar que el hombre no era heredero legal del fallecido policía.



“El alcance, procedencia y validez de los diversos actos cumplidos por el impugnante en su intento de demostrar el derecho a sustituir la pensión de su hijo no acreditan, conforme al Código Civil, la paternidad alegada”, dice el fallo de tutela del alto tribunal.



Por esa razón, la alta corte no tuteló los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el principio de legalidad del hombre.

