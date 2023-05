La Corte Constitucional le dio tres meses de plazo al Consejo Nacional Electoral para presentar un proyecto de ley que regule un mecanismo para canalizar las denuncias sobre actos de violencia en línea, presuntamente cometida por partidos, movimientos políticos o por miembros de estos.



El pronunciamiento se dio al estudiar una tutela presentada por mujeres periodistas y directas de medios de comunicación debido a los diferentes ataques en línea de los que han sido víctimas a través de la red social Twitter, de naturaleza misógina y de contenido sexualizado, que buscan infantilizar su oficio y censurarlas.



Se trata de las periodistas Vicky Dávila, Camila Zuluaga, Lina María Peña, Lariza Pizano Rojas, Andrea Dávila Claro, María Jimena Duzán, Claudia Guristatti, Máryuri Trujillo y Cecilia Orozco.



Las periodistas cuestionaron que el Consejo Nacional Electoral no hubiera adoptado ninguna medida para hacer cesar la violencia, sancionar a los responsables y prevenirla, y criticaron el hecho de que los partidos políticos y/o movimientos ciudadanos se hubieran favorecido de las agresiones, al alentarlas o tolerarla.



Al estudiar el expediente, la Corte dijo que no se encontró acreditado que en su momento las demandantes hubieran puesto en conocimiento del CNE o de los partidos y movimientos políticos, los hechos que alegaron en la acción de tutela.



No obstante, dijo que sí "existe un marcado patrón de violencia en línea ejercido por terceras personas contra las mujeres periodistas y que no puede ser cohonestado por el Estado y en particular por esta corporación, razón por la cual se estimó esta como una oportunidad para visibilizar que las redes sociales se han convertido en un instrumento de violencia contra las mujeres".



Así, la Corte reconoció la gravedad de los patrones de discriminación de los que son víctimas las mujeres a través, ahora, de la violencia en línea; y reiteró que esa forma de violencia contra la mujer es multidimensional y se manifiesta en daños psicológicos y sufrimiento emocional, afectaciones físicas, aislamiento social, perjuicios económicos, reducción de la movilidad tanto en línea como en los espacios no digitales y autocensura.

La decisión recordó la obligación del Estado de hacer pedagogía sobre la gravedad de esta forma de violencia y de implementar medidas para prevenirla, investigarla, sancionarla y repararla.



Además, "insistió en que los actores, partidos y movimientos políticos, por su importancia en un régimen democrático, están en la obligación de propender por el respeto de la Constitución y la ley, y defender y difundir los derechos humanos, deber que se debe reflejar en su actuar y en sus estatutos".

Por eso, la Corte Constitucional exhortó a todos los partidos y movimientos políticos, para que adopten en los códigos de ética directrices para sancionar los hechos de violencia o de incitación a la violencia en línea; e implementen una ruta de acceso para las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia.



Así mismo, reiteró el exhorto que ya había Hecho el año pasado al Congreso para que cumpla con las recomendaciones internacionales en relación con la prevención, protección, reparación, prohibición y penalización de la violencia de género digital.



De otra parte, ordenó a los Ministerios de Justicia y del Derecho, y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que "inicien las gestiones correspondientes para presentar un proyecto de ley dirigido a la regulación de la violencia digital que contenga parámetros mínimos de regulación a partir de las recomendaciones internacionales y la jurisprudencia constitucional"

Además, se le ordenó al Consejo Nacional Electoral "adoptar las medidas necesarias para establecer un plan de formación y capacitación para los miembros y afiliados a los partidos y movimientos políticos sobre perspectiva de género y violencia en línea contra las mujeres".



Y que "en virtud de las atribuciones constitucionales y legales que le fueron conferidas, presentar un proyecto de ley que regule un mecanismo para canalizar las denuncias sobre violencia en línea, y disponga reglamentaria e internamente, un procedimiento para el trámite específico de este tipo de denuncias con el fin de que estas sean atendidas pronta y cabalmente".



¿Qué dijeron las periodistas?​

Por ejemplo, tras una publicación de la periodista Cecilia Orozco, quien es directora de Noticias Uno y columnista de El Espectador hubo una carta de la directora nacional del Centro Democrático Nubia Martínez, que fue replicada por miembros del partido.



Esa carta dice: "La imagen del día que queda nítida es la de la ligereza y falta de rigor con la que alimentan su empresa difamatoria y que no conoce límites a la hora de construir sus libelos con insinuaciones y titulares amarillistas”.



Algunas de las publicaciones relacionadas con esto alcanzó casi 2.000 interacciones en la red social Twitter y se incluyeron calificativos negativos en contra de Orozco. Incluso, Paloma Valencia, senadora del Partido dijo: “Le tengo miedo a Cecilia Orozco".

En el caso de Camila Zuluaga, de Blu Radio, la periodista compartió una conversación que sostuvo con un congresista pidiendo una consulta y este respondió: “Anda mi amor bello” “Lo que quieras” y “Me divorcio mañana”, lo cual es acoso.



Al exponer el problema la periodista recibió diversas agresiones con el fin de restarle importancia a la denuncia, según sus argumentos. Uno de estos fue: "No pues, qué orgullo el de esta frentona aprovechándose de una conversación íntima. No le falta sinó (sic) empelotarse y cantar contra el patriarcado”.



En otras ocasiones la misma periodista ha sido sujeto de la creación de hashtags como: #CamilitaEstasPillada en donde se identifica un lenguaje que infantiliza.

En el caso de Vicky Dávila, se publicó un video de la llegada de Gustavo Petro y Carlos Caicedo a un evento en Magdalena diciendo los habían recibido con huevos.



Ante ello, el hoy presidente Gustavo Petro dijo: “No Vicky, sé el daño que quisieran hacer tus palabras, pero la noticia no es así, en medio de una caluroso recibimiento, un grupo pagado por el clan Cotes aliado al clan Gnecco trato violentamente de sabotear la manifestación de Colombia Humana”.



Y se hicieron publicaciones con la etiqueta #VickyNueraParaca, y otras con insultos, llamando a la periodista "sicaria" en Twitter, lo cual se hizo viral.



Luego, la a periodista le pidió a Gustavo Petro que interviniera y este dijo: “El hashtag con el que atacan a Vicky no es de progresistas. Nadie debe ser macartizado. El debate es sobre argumentos no sobre personas".

