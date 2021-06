Corte examina condiciones de detención en estaciones de Policía

En agosto de 2018, la Sala Plena decidió acumular para su estudio dos tutelas que, en términos generales, reclaman por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran las personas privadas de la libertad en inspecciones de Policía, estaciones, subestaciones y CAI.



El proceso, hoy, se ha convertido en un voluminoso expediente en tanto que a la Corte Constitucional siguen llegando tutelas que reclaman las graves condiciones de los centros de detención transitorios por hacinamiento, mala ventilación, falta de acceso a baños y a los servicios de salud.



Igualmente, se reclama porque supuestamente no se le permite a las personas detenidas entrevistarse con sus familiares y abogados, se presentan riñas y hay malas condiciones de alimentación y de aseo.



El primer expediente que llegó fue una tutela presentada por la Procuraduría en representación de detenidos en la inspección Única Municipal de Policía de Calarcá (Quindío). A este caso se sumó otra presentada por hechos similares en la estación de Policía de Castilla en Medellín.



También hay una tutela presentada por el Defensor del Pueblo de la Regional de Urabá por las condiciones de los detenidos en las estaciones de Policía de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó (Antioquia). Las tutelas también van dirigidas contra la cárcel de La Paz en Itagüí, la cárcel de mediana seguridad de Medellín, el CAI Aeropuerto de Cúcuta y la cárcel de Ocaña.



Igualmente, hay una tutela presentada por las condiciones de los detenidos en la Estación de Policía de Curumaní (Cesar). En total, son diez expedientes que son estudiados por los magistrados Cristina Pardo, José Fernando Reyes y Diana Fajardo.



Algunas de estas tutelas corresponden a personas que fueron capturadas y enviadas a prisión pero que, por hacinamiento en cárceles de Antioquia y Norte de Santander, quedaron detenidos en estaciones de policía.



A lo largo del expediente, se han pedido múltiples informes de pruebas. En 2019, por ejemplo, la Policía reportó a la Corte la existencia de 239 estaciones y subestaciones de policía con problemas de hacinamiento en las que se encuentran personas condenadas y con medida de aseguramiento.



De ese informe, dijo la Corte, el hacinamiento se concentra en 20 departamentos en el país y que la capacidad de estas 239 estaciones de Policía es superado en un 132,12%.



Con la llegada de la pandemia, en marzo de 2020, el alto tribunal emitió una serie de medidas provisionales de protección en el entendido que, de forma preliminar, sí se puede afirmar que hay un desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas recluidas en centros de detención transitoria.



Esto, en términos de infraestructura; (hacinamiento; precariedad e insuficiencia de servicios de salud, alimentación y otros servicios públicos básicos e incumplimiento del término máximo de 36 horas que una persona debería permanecer en uno de estos centros, entre otros. Circunstancias que se ven agravadas ante la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.



En esa ocasión, la Corte ordenó la atención en salud a las personas privadas de la libertad, la entrega de agua potable de firma permanente, la entrega de alimentos a diario, entre otros.



“En algunos informes recibidos por este Tribunal se puso de presente que los internos que se encuentran en las estaciones y subestaciones de Policía, así como en las URI del país, no tienen fácil acceso a agua potable y que, en algunos casos, son sus familiares los que suministran los alimentos que consumen durante el día”, dijo la Corte.



Desde el inicio de 2021, la Corte ha recibido informes de múltiples entidades como la Alcaldía de Ibagué o de Arauca y se ordenó desacumular uno de los expedientes de tutela.



No obstante, a la fecha, y a pesar de tratarse de tutelas que empezaron a llegar en 2018 a la Corte, todavía no se registra un proyecto de fallo en este caso. El proceso tiene los términos para fallar suspendidos ya que, en palabras sencillas, la decisión final podría cambiar la jurisprudencia al respecto y emitir una decisión con órdenes estructurales.



