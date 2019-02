Corte evaluará el monto de pensiones cuando hay más semanas cotizadas

Durante la Sala Plena de este miércoles la Corte Constitucional tiene planeado estudiar una demanda contra una ley del 2003 que determinó que, a partir del 2005, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas para pensionarse, el porcentaje de la mesada se incrementará en un 1.5 por ciento del Ingreso Base de Liquidación.

El ciudadano demandó esta norma porque asegura que es contraria a los derechos a la seguridad social y al principio de favorabilidad, que trae la Constitución.



Según la demanda, esta norma desconoce la totalidad de las cotizaciones que ha realizado un afiliado a lo largo de su vida laboral, pues determina que sólo a partir de las 50 semanas adicionales hay un reconocimiento en el que se eleva en un porcentaje su mesada. Es decir, si alguien ya tiene las 1.300 semanas que se exigen para pensionarse, solo podrá ver un ingreso en el monto de su pensión por cada 50 semanas cotizadas adicionalmente.

Esto significa que si un ciudadano tiene 1.320 o 1.340 semanas, no verá ningún incremento. Además los incrementos se hacen de 50 en 50.



Así, el ciudadano pide que la mesada se eleve de forma proporcional a lo cotizado, para que no se desconozca el tiempo que efectivamente se trabajó.



En el proceso, Colpensiones le envió un concepto a la Corte Constitucional, así como el Ministerio de Hacienda, Asofondos, la Universidad Nacional, y el Procurador General en el que le piden que se mantenga la ley tal y como está y no se le dé la razón al demandante.



A su juicio, teniendo en cuenta que las pensiones obedecen a un modelo financiero que se basa en la solidaridad, y que es intra e intergeneracional, las cotizaciones de más que hacen los ciudadanos en el régimen de prima media no van a cuentas individuales sino a un fondo común, que debe hacer un promedio sobre las prestaciones para que su reparto "sea lo más amplio posible".



Así, aseguran, no en todos los casos la pensión que al final se recibe es financiada por la cotización realizada por el afiliado, pues se alimenta de dicho fondo común.



También afirman que no se puede desconocer que en materia pensional el Congreso tiene una libertad de configuración legislativa, es decir, la libertad para decidir.



La Universidad Externado, por su parte, aseguró que la Corte debería declarar la exequibilidad condicionada de la ley que fue demandada, es decir, con modificaciones. Esta universidad le da la razón al demandante afirmando que el aumento porcentual del que habla la norma se debe hacer de manera proporcional al número de semanas que efectivamente se cotizaron.



Este centro educativo afirma que la pensión se consolida con el esfuerzo de un ahorro obligatorio que implica que "todas las cotizaciones deben verse reflejadas en el momento en el que se reconozca la pensión".



JUSTICIA