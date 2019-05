Corte estudia nueva demanda por desaparecida del Palacio de Justicia

El Consejo de Estado aceptó una demanda contra la Nación, interpuesta por familiares de una funcionaria judicial muerta durante la violenta toma del Palacio de Justicia, de la que no hay certeza de que se entregó el cuerpo correcto a sus seres queridos.



La demanda, contra el Ministerio de Defensa, argumenta que hubo fallas en el deber de protección del Estado para garantizar la seguridad de las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia, durante la toma protagonizada por el M-19 en noviembre de 1985.

El abogado William Florez Noriega, señala que la auxiliar judicial Nury Esther Gutiérrez de Piñeres laboraba en el despacho del magistrado Dante Fiorillo Porras, y que ella murió por “el incumplimiento de las obligaciones” del Ministerio de Defensa y en general por la “negligencia” del Estado con sus funcionarios.



Y añade “casi siempre el Palacio de Justicia careció de vigilancia institucional de parte del Estado (…) En sus dos únicos accesos se veían unos cuantos, muy pocos, vigilantes privados, contratados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Defensa”.



Igualmente señaló que el cuerpo de la mujer fue exhumado en febrero de 2016 en un cementerio de Barranquilla y hasta ahora no hay resultados concluyentes sobre su plena identidad.



Medicina Legal ha certificado que se ha intentado extraer ADN de los restos exhumanos y enviados al laboratorio de genética en Villavicencio (Meta) “sin tener resultados reproducibles”.



Igualmente, se ha hecho el cruce de ADN de los familiares de Gutiérrez de Piñeres con los perfiles que hacen parte del caso Palacio de Justicia y hasta el momento no se han encontrado coincidencias.



“No ha sido posible verificar la identidad del cuerpo exhumado como perteneciente al de la señora Nury Esther de Piñeres. Ni se ha encontrado otro cuerpo con esa identidad”, se lee en la demanda que hace curso en el Consejo de Estado.

En la decisión de aceptar la demanda, el Consejo de Estado dio un plazo de 30 días al Ministerio de Defensa y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para que den respuesta al recurso.



Giovanna Rosa Soto Gutiérrez De Piñeres, hija de la víctima, señaló que la familia no solo ha enfrentado la tragedia de perder a su madre en hechos violentos sino ahora la incertidumbre de no saber si los restos que les entregaron corresponden a su ser querido.



“Tenía nueve años cuando ella murió. No hemos logrado superar la tristeza por la pérdida” dijo.



Y añadió que los restos fueron entregados como si fuera su mamá porque se encontraron en su oficina pero hay dos actas diferentes que han generado dudas.



“El proceso va muy lento. Necesitamos saber si los restos corresponden a mi mamá o que pasó con sus restos”, concluyó.

JUSTICIA