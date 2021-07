Corte estudia demanda contra la nueva ley de trabajo en casa

En mayo de 2021 empezó a regir una nueva ley que regula el trabajo en casa para situaciones ocasionales, excepcionales o especiales que se puedan presentar. Esta norma se expidió en el marco de la pandemia de covid-19.



Dicha ley crea una definición de trabajo en casa, establece garantías para su habilitación, fija criterios sobre la jornada de trabajo en esta modalidad y señala como una garantía el derecho a la desconexión, entre otros. Ahora, por una demanda, la ley está en estudio en la Corte Constitucional.



A la Corte llegó una demanda presentada por el abogado Juan Sebastián Ramírez García, quien asegura que la norma es contraria a la Constitución porque se tramitó y aprobó en el Congreso como una ley ordinaria y no como una ley estatutaria como, en su criterio, debió haber sucedido ya que se trata de una regulación de aspectos centrales del derecho al trabajo.



“La libertad configurativa del Congreso de la República se ha excedido no solamente con la expedición de la Ley 2088 de 2021, sino que también ya hace algunos años con la Ley 1221 de 2008 que regula el teletrabajo en Colombia, teniendo en cuenta que ambas normativas tocan de manera sensible la Constitución en sus artículos 4, 6, 25 y 53, y al Código Sustantivo ya que crean nuevas normas laborales y el procedimiento para su protección”, dice la demanda.



Según la exposición de Ramírez, la ley contempla asuntos claves sobre los criterios aplicables al trabajo en casa, sobre la relación laboral en esta modalidad de trabajo, sobre derechos salariales y prestacionales y hasta las garantías sindicales y, por ello, debió tratarse de una ley estatutaria.



“Las anteriores normas todas contenidas en la Ley 2088 del 12 de mayo de 2021, debían ser reguladas mediante una ley estatutaria y no por una ley ordinaria, como lo es la Ley 2088, ya que se está regulando de manera íntegra, estructural y completa el derecho al trabajo, en lo que tiene que ver con el teletrabajo, afectando su núcleo esencial, pues disponen en detalle lo relativo a su ejercicio, la jornada de trabajo, salario, prestaciones sociales, garantías de índole sindical, la definición del trabajo en casa, entre otros”, dice el recurso.



De igual forma, la demanda asegura que la Ley 2088 de 2021 “modifica de manera tácita y adiciona el Código Sustantivo del Trabajo y normas laborales de los empleados públicos a pesar que en los artículos se diga lo contrario”. Y afirma que el Congreso omitió el deber, que fija el artículo 53 de la Constitución, de expedir un estatuto del trabajo.



La demanda fue admitida por el despacho del magistrado Alejandro Linares Cantillo, quien solicitó concepto al respecto al presidente de la República, al presidente del Congreso, a los ministerios de Justicia, Trabajo y Hacienda; a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, al Departamento Nacional de Planeación y a la Función Pública.



Igualmente, la Corte solicitó intervenciones de la Andi, Fenalco, de la Confederación de Trabajadores de Colombia, de la Central Unitaria de Trabajadores y de la Confederación General de Trabajadores (CGT); así como a facultades de derecho de diez universidades del país.

