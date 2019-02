Corte envió información de Besaile a JEP pero seguirá investigándolo

Luego de que el exsenador Musa Besaile anunciara su intención de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por una investigación por nexos con paramilitares, la Corte Suprema de Justicia informó que si bien le entregó información sobre el proceso a la JEP, que debe estudiar si admite o no a Besaile, no le enviará el expediente completo del proceso.



Así lo indicó en un auto el magistrado de la Corte Cesar Augusto Reyes, quien advirtió que la misma JEP dijo que el solo sometimiento a esa instancia no implica su ingreso, la concesión de beneficios ni la suspensión del proceso en su contra.

Frente a la intención del exsenador Musa Besaile de someterse a @JEP_Colombia en expediente por #parapolítica, #SalaDeInstrucción de @CorteSupremaJ entregó información a la #JEP pero se abstuvo de enviarle el proceso y suspender la investigación. Ver auto pic.twitter.com/y0yJ5O0wAj — Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) 4 de febrero de 2019

Esta investigación que se le sigue a Besaile en la Corte es por concierto para delinquir agravado, por hechos de 1998 cuando integró la lista a la Cámara de Representantes por Miguel Alfonso De La Espriella Burgos, por el Partido Liberal, hasta 2006 "cuando aspiró a ser reelegido en dicha corporación tras la desmovilización del bloque paramilitar Córdoba, dirigido por Salvatore Mancuso".



En estos momentos el caso está en investigación y Besaile privado de su libertad de forma preventiva.

