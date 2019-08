Corte pide ayuda de Minjusticia para escuchar a Marín en caso Santrich

A través de una carta rogatoria enviada al Ministerio de Justicia, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema le expresó a las autoridades norteamericanas su "gran preocupación" porque aún no han podido escuchar a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, en el caso que le sigue el alto tribunal a Seuxis Pausias Hernández Solarte, 'Jesús Santrich', por supuestos vínculos con narcotráfico.

El documento fue enviado a través de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, y en la misiva el presidente de la Sala de Instrucción, el magistrado Héctor Alarcón, le pide a la cartera que le transmita a las autoridades de Estados Unidos que a pesar de que la corte "ha cumplido sin demora los requerimentos, exigencias y protocolos correspondientes" aún no han recibido el testimonio de Marín.



Marlon Marín ya declaró en el pasado contra Jesús Santrich ante la Fiscalía General de Colombia.



Ese testimonio, en el que Marín señaló a Santrich de supuestamente coordinar el envío de 10 toneladas de cocaína al exterior fue tenido en cuenta por la Corte Suprema para abrir el proceso penal contra Santrich.



Desde hace varios meses Marín está en Estados Unidos pero aunque la Corte ha requerido obtener su testimonio para la investigación que en Colombia se realiza contra Santrich, esto no ha sido posible.



El pasado 9 de junio estaba programada una videoconferencia para escucharlo pero la diligencia no se pudo realizar. Además, entre el 5 y 6 de septiembre se programó el viaje de un magistrado del alto tribunal a Estados Unidos con el fin de recaudar el testimonio de Marín.



Desde el pasado 9 de julio la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Santrich, hoy prófugo de la Justicia, después de que el exguerrillero abandonó sus escoltas en Cesar y, al parecer, salió del país. La captura se ordenó porque Santrich no asistió a la indagatoria que tenía prevista para ese día en el alto tribunal, pues del exguerrillero no se tienen noticias desde el pasado 30 de junio.



La Corte ordenó iniciar todos los trámites para lograr la captura de Santrich, y remitió la orden de captura a la oficina central de Interpol para activar el trámite de publicación de circular roja, la cual significa que podría ser capturado en cualquiera de los países donde funciona este organismo

JUSTICIA

