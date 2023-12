Entre la avalancha de tutelas y el estado de cosas inconstitucional

Con apenas días de diferencia, la Corte Constitucional declaró, una vez más, un estado de cosas inconstitucional en Colombia –es decir, una masiva violación de derechos fundamentales y del cumplimiento de deberes básicos del aparato estatal, esta vez frente a la protección de los líderes sociales– y reveló que este 2023 será un año récord en materia de tutela, que es precisamente el mecanismo al que acuden los ciudadanos para exigir la protección de esos derechos básicos.



Hasta el 19 de diciembre pasado, a los despachos judiciales del país llegaron 723.947 acciones de tutela. El derecho de petición, el derecho a la salud y el debido proceso fueron los más exigidos por los colombianos este año.



Con un conteo desde la vigencia de la carta del 91 de 9’ 897. 776 tutelas, el Gobierno anuncia también por estos días la creación de una comisión amplia para intentar una nueva reforma de la justicia. Entre los temas que serán revisados –además de la obsesión presidencial por quitarle los dientes a la Procuraduría frente a los elegidos por voto popular– está la tutela, que sigue siendo de lejos la figura legal y constitucional más conocida y de mayor apropiación entre los colombianos de a pie.

La medida fue ordenada por la Corte Constitucional. Foto: Cortesía Corte Constitucional

Como se ha advertido ya desde varias esquinas, el país debe estar atento a proteger la tutela de cualquier reforma que, por bien intencionada que parezca, pueda conducir a una limitación del mecanismo de amparo. Es cierto que ‘tutelitis’ –presentación de tutelas sin razón– y ‘tutelatones’ –demandas masivas por el mismo caso ante diferencias instancias para tratar de frenar un asunto ya resuelto, como las usadas en su momento por fuerzas cercanas a Gustavo Petro en el caso de la destitución de la alcaldía de Bogotá por la crisis de las basuras– siguen siendo ruidos alrededor de la figura.



Pero si alguna reforma debe contemplarse en este tema es el endurecimiento de las consecuencias para los funcionarios públicos y personas y entidades en condición de superioridad que no cumplen las decisiones de tutela. Los desacatos –tutelas incumplidas– vienen subiendo año a año hasta niveles que ya superan el 40 %. Una tutela no acatada es una situación de violación de un derecho fundamental no corregida. Una situación que implica generalmente un incumplimiento grave en las funciones del Estado.

#CifrasDeLaCorte 📊 | En 2023, se han radicado cerca de 725.000 tutelas. Este número representa el máximo histórico de tutelas radicadas en la historia de la Corte.



Conoce nuestro tablero de estadísticas: ➡️ https://t.co/ik7Txmnf10 pic.twitter.com/uTrRg4iAtL — Corte Constitucional (@CConstitucional) December 19, 2023

La avalancha de tutelas es un síntoma, no la enfermedad. Lo que muestra es que –como ya lo ha dicho la Corte con las declaraciones del estado de cosas inconstitucional frente a crisis como la del desplazamiento forzado, el caso Colpensiones, la situación de La Guajira, las cárceles, la desprotección de los excombatientes de las Farc que firmaron la paz y, ahora, la de los líderes sociales– el Gobierno Nacional y, en general, todo el Estado siguen fallando a la hora de tomar medidas eficientes y concretas para proteger los derechos de los ciudadanos.



Más allá de excusas, que siempre las habrá, y de las buenas intenciones, los funcionarios saben que tienen a la Corte rondándolos. Y eso sirve: en el 2016, tras un juicioso seguimiento del tribunal con ministros y altos funcionarios de la época, se declaró superado el estado de cosas inconstitucional frente a la traumática transición del desaparecido ISS a Colpensiones.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

