Corte elige 18 conjueces que decidirán cuando  magistrados no puedan

La Corte Constitucional eligió este miércoles a los 18 conjueces que, en caso de que en la revisión de una demanda o tutela en Sala Plena haya un empate, o no haya el suficiente quorum decisorio, tendrán la responsabilidad de deliberar, votar y decidir sobre el asunto que se les ponga en cuestión.

Estos conjueces estarán para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2021, es decir, por un año.



Las normas y reglamentos de la Corte, establecen, además, que el alto tribunal puede acudir a nombrar conjueces para un caso específico cuando el número de los magistrados que deben separarse del conocimiento de un expediente -ya sea por impedimentos o recusaciones-, afecten el quorum establecido para aprobar una decisión.



Es decir, esto se daría en el caso en el que estén, por ejemplo recusados por lo menos cinco de los magistrados de la Sala Plena, ya que el quorum decisorio en el alto tribunal constitucional es de cinco sobre nueve.



La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia establece que los conjueces tienen los mismos deberes que los magistrados y están sujetos a sus mismas responsabilidades.



En el listado de 18 conjueces elegidos por la Corte Constitucional para las decisiones en las que sean requeridos están: Natalia Ángel Cabo, Juan Fernando Córdoba Marentes, Ruth Stella Correa Palacio, Mauricio Fajardo Gómez, Emilssen González de Cancino, Marco Tulio Gutiérrez Morat, Juan Carlos Henao Pérez, Luis Fernando López Roca, y José Fernando Ortega Cortés.



También fueron elegidos como conjueces Julio Andrés Ossa Santamaría, Hernando Parra Nieto, Jairo Parra Quijano, Jorge Gabino Pinzón Sánchez, Mauricio Piñeros Perdomo, Humberto Antonio Sierra Porto, Helí Alberto Torrado Torrado, Rodrigo Uprimny Yepes, y William Zambrano Cetina.



Una de las primeras tareas que tendrían seis de estos conjueces -que aún no se han designado-, es la de decidir la recusación que presentó Dolores Margarita Gnecco de Forero, directora de la Fundación Camino, en la que recusó a seis magistrados de la Sala Plena para que se aparten del debate del aborto.



Los magistrados recusados son Alejandro Linares, Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo, Gloria Ortiz, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos.



Así, seis de estos conjueces deberán decidir si aceptan la recusación (caso en el que los magistrados no podrían votar en el debate del aborto) o si la niega, lo que les permitiría participar y decidir si aceptan o no la ponencia del magistrado Alejandro Linares, que propuso despenalizar el aborto en el primer trimestre, para luego seguir operando con el sistema de causales.



