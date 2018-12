Corte elige a Leonardo Espinosa como fiscal ad hoc en caso Odebrecht

Este jueves la Corte Suprema de Justicia eligió a Leonardo Espinosa, decano de derecho de la Universidad Sergio Arboleda, como el fiscal ad hoc que llevará algunos de los procesos que tienen que ver con el caso de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht.

La Corte lo eligió tras escuchar en Sala Plena extraordinaria a los ternados: Clara María González, secretaria jurídica de Presidencia; Gilberto Orozco Orozco, exmagistrado de la judicatura, y a Espinosa, quienes expusieron los argumentos por los que deben encargarse de esos procesos.



Los tres fueron escuchados en el Club de Abogados, desde donde el alto tribunal realizó su Sala Plena extraordinaria. Al final, por 17 votos, Espinosa fue el elegido. Se necesitaban por lo menos 16 votos para tener una decisión mayoritaria.



Espinosa cumple casi 30 años en la Universidad Sergio Arboleda. Es decano de Derecho en ese centro educativo, institución de la que es egresado el presidente Iván Duque.



En esa universidad, Espinosa comenzó como docente. En el centro educativo también se ha dedicado a la investigación, la escritura de obras académicas y ha tenido cargos directivos.



Fue secretario general de la institución en momentos en los que Rodrigo Noguera Laborde, fundador de la institución, dirigente conservador y cercano a Álvaro Uribe, ocupó la rectoría de la Universidad.



Espinosa es abogado y politólogo, así como doctor en derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio, de Madrid. También es especialista en gerencia de recursos humanos, derecho administrativo y docencia. Uno de sus primeros trabajos fue como docente de derecho comercial. El nuevo fiscal ad hoc de Odebrecht, también fue miembro de la comisión de notables que Uribe conformó para sugerir una reforma de la justicia.

La semana pasada, la Corte había devuelto la terna al expresidente Iván Duque, luego de que la magistrada Margarita Cabello renunció a su postulación. Por eso, Duque reemplazó el nombre de Cabello por el de Orozco, exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, exviceministro de justicia, y quien fue presidente del Consejo Superior de la Judicatura.



Tras ser elegido, Espinosa deberá cumplir las mismas funciones del Fiscal General en tres procesos de Odebrecht, sin embargo, la regulación frente a cuáles serán sus honorarios, dónde operará, quién conformará su equipo, aún no está clara.



Fuentes dentro de la Corte aseguran que aunque Espinosa no es penalista -ninguno de los ternados lo era- se tuvo en cuenta su perfil académico y su trayectoria. En su hoja de vida no se encontraron inhabilidades, ni situaciones que fueran conflictivas para que lleve los procesos de Odebrecht.

Corte Suprema de Justicia, durante la Sala Plena Extraordinaria en la que se eligió el fiscal ad hoc. Foto: Corte Suprema de Justicia

La figura del fiscal ad hoc se activó porque el fiscal general, Néstor Humberto Martínez se declaró impedido en algunos casos de Odebrecht, debido a que fue abogado del grupo Aval, socio minoritario de Odebrecht en la Ruta del Sol II.



Y tras conocerse declaraciones y grabaciones póstumas del excontroller de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, en las que afirma que desde que Martínez era abogado le había informado sobre supuestos pagos irregulares de Odebrecht, el caso generó polémica y nuevas críticas contra Riveros.



Esa situación llevó a que la vicefiscal Riveros se declarara impedida, impedimento que fue aceptado por la Corte Suprema en tres procesos del caso de corrupción de la multinacional brasileña.



Esos impedimentos, según fuentes de la Corte, podrían extenderse a todos los casos de Odebrecht si un organismo como la Procuraduría General, que es parte procesal en todos los casos, hace una recusación general para que el Fiscal no vuelva a tener conocimiento de los procesos de Odebrecht.



