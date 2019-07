Corte discute si se impide el embargo de bienes de cualquier iglesia

Este miércoles la Corte Constitucional está estudiando una demanda contra un artículo del Código General del Proceso que prohíbe embargar los bienes de cualquier culto religioso, confesión o iglesia que haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o un convenio de derecho interno con el Estado colombiano.

Según el demandante, Andrés Mateo Sánchez, este artículo viola el derecho a la igualdad pues la norma sólo beneficia a las iglesias que cumplan esas condiciones, a pesar de que "todas las iglesias deben tener el mismo trato" por estar inscritas en el Registro Público de Entidades Religiosas.



Sostiene que el concordato es un convenio sobre asuntos eclesiásticos entre el Gobierno de un Estado y el Vaticano, vínculo que "sólo se predica de la Iglesia Católica". Y por el otro lado, asegura, el Estado tiene la potestad de celebrar convenios de derecho público interno con las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, lo que le permite dejar por fuera de protección a algunas iglesias que están registradas en el Ministerio del Interior y tienen personería jurídica, pero que no lograron celebrar dicho convenio.



El demandante afirma que en un estado social de derecho, como Colombia, no se puede permitir que a una persona se le quite un bien que puede ser un elemento fundamental de su culto "porque su Iglesia no tiene un vínculo de los que la norma menciona con el Estado".

Así, el demandante plantea que la fe no solo se puede mirar en masa, ni se puede limitar a los cultos que no tienen las relaciones jurídicas que exige la ley. "¿Por qué proteger los bienes destinados al culto en determinadas Iglesias y los de las otras no?", cuestionó el demandante.



Fuentes del alto tribunal aseguran que la ponencia que estudia la Corte, suscrita por el magistrado Carlos Bernal, propone tumbar ese artículo para que, en consecuencia, no se puedan embargar los bienes de ninguna iglesia, hayan suscrito el convenio o no.



Por un lado, la Procuraduría General, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Conferencia Episcopal Colombiana y algunas universidades le pidieron al alto tribunal que se mantenga la norma porque consideran que cualquier iglesia que cumpla con los requisitos exigidos por la norma se puede beneficiar por la inembargabilidad de los bienes de culto, es decir que no viola el derecho a la igualdad.



El Ministerio de Relaciones Exteriores asegura que el demandante se equivoca al plantear que solo por el hecho de que una Iglesia tenga personería jurídica ya se le debería reconocer la imposibilidad de embargarle sus bienes, pues está claro que cualquier culto puede lograr ese beneficio, pero cumpliendo unos requisitos.



En el mismo sentido se manifestó la Conferencia Episcopal aseguró en su concepto que la norma demandada no le da una protección especial a los bienes de la Iglesia Católica, sino también a los bienes "de las otras confesiones religiosas" que cumplan los requisitos de ley.



La Universidad Externado aseguró que en 1997 se aprobó un convenio de derecho interno entre el Estado y más de una docena de iglesias no católicas. Eso significa que "si alguna iglesia no católica quisiera obtener el reconocimiento jurídico de la inembargabilidad de sus bienes dedicados al culto, podría hacerlo celebrando un convenio de este tipo".



De otra parte, dice el Externado, exigirle a una iglesia que suscriba estos convenios para que no se embarguen sus bienes no es discriminatorio, pues lo que se busca es acreditar "condiciones mínimas y razonables que demuestren el arraigo, seriedad y continuidad de las Iglesias que sean parte del mismo, como por ejemplo, la historia de su función evangelizadora y pastoral o la representatividad del número de fieles que la integran a nivel nacional".



El Ministerio de Justicia, en cambio, le pidió a la Corte que mantenga la norma pero la condicione en el sentido de que se debe extender "a todas las entidades religiosas, en igualdad de condiciones".



Y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, así como el Consejo Evangélico de Colombia le pidieron a la Corte que tumbe la norma demandada porque consideran que ese artículo solo protege los bienes de determinadas iglesias, pero no de todos los cultos religiosos, violando el derecho a la igualdad de todas las iglesias que se vean involucradas en un procesos judicial.



JUSTICIA