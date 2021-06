Corte dicta medida de aseguramiento al congresista José Caicedo

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento, consistente en casa por cárcel, al representante a la Cámara del partido de la U José Edilberto Caicedo Sastoque.



La decisión, que está en firmas y no se ha notificado todavía, se da en el marco de una investigación formal que le adelanta el alto tribunal por supuestas irregularidades en un contrato suscrito mientras era alcalde de Zipaquirá (Cundinamarca), entre 2004 y 2007, con la Empresa de Acueducto del municipio.



Con ponencia del magistrado Francisco Farfán, la Sala de Instrucción señaló que, al parecer, el contrato no se habría cumplido debidamente y, además, se habría incurrido en sobrecostos.



A José Edilberto Caicedo Sastoque se le investiga por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.



Con esta decisión, Caicedo Sastoque deberá permanecer detenido mientras la Sala de Instrucción decide si lo llama a juicio. En este proceso, la Sala de Instrucción escuchó al representante en indagatoria y en ampliación de indagatoria.



