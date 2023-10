Atención: Corte dice que presidente Petro sí podía cambiar terna para Fiscal General

Antes de que se cumplieran las 9 de la mañana de este jueves, uno a uno de los magistrados que componen la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia fueron integrándose a una sesión clave de la corporación: definir si era procedente la petición de la fiscal Amparo Cerón de mantenerse en la terna para Fiscal General de la Nación.



Luego de dos horas de reunión, la Sala Plena del alto tribunal determinó que el presidente Gustavo Petro sí podía modificar la terna que envió el pasado 2 de agosto a la Corte y en la que a finales de septiembre sacó a la abogada Amparo Cerón de la postulación.



La fiscal fue incluida en una primera lista de tres mujeres que envió el presidente Gustavo Petro para que el alto tribunal analice sus perfiles y elija al reemplazo de Francisco Barbosa Delgado al frente del ente acusador, cambio del que saldrá a mediados de febrero del próximo año.



En esa primera terna ella compartió las postulaciones con las abogadas Ángela María Buitrago y Amparo Cerón. Sin embargo, semanas después el jefe de Estado fue a la Corte a decirles que cambiaba su listado, y en lugar de Cerón ternó a Luz Adriana Camargo.



De izq. a der.: Ángela María Buitrago, Iván Velásquez, Amelia Pérez y Amparo Cerón. Las tres mujeres fueron las primeras opcionadas por el Presidente para reemplazar a Francisco Barbosa. Foto: Archivo particular

Dicho acto llevó a Cerón a enviarles dos cartas a los magistrados. En sus oficios manifestó que ella no ha renunciado a su aspiración a la Fiscalía, recalcando que había sido ternada en una primera ocasión por el Presidente.

Luz Camargo Garzón, la nueva abogada en terna para Fiscal General. Foto: Archivo particular

En la última misiva que dirigió, la fiscal sostuvo que la modificación de la terna tuvo como antesala que "algunos medios de comunicación dieron audiencia a un personaje que hizo afirmaciones falsas para desprestigiar mi nombre, como si yo hubiera cometido irregularidades, incluso delitos, en ejercicio de mis funciones, especialmente en el caso Odebrecht".



Así mismo, ella ratificó que "no fue consultada" para la elaboración de la nueva terna, y que tampoco le pidieron su "consentimiento para excluirme; por manera que es fácil apreciar que se trata de una revocatoria directa de un acto administrativo autónomo, particular y concreto".



No obstante, el estudio de fondo que debe hacer el alto tribunal de la terna, de cara a elegir a la próxima cabeza de la Fiscalía, aún tomará tiempo y por el momento no se ha fijado el cronograma para las audiencias con las candidatas.

La petición de un magistrado

Gerardo Botero, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Archivo particular

Por otro lado, el Consejo de Estado, inadmitió una tutela que radicó Gerardo Botero, magistrado de la Corte Suprema, pidiendo que en la terna para Fiscal General se incluya a un hombre, para así garantizar la equidad de género.



“En dicha sesión manifesté, con toda claridad y contundencia, que avalaba y estaba de acuerdo con la petición presentada por el ya mencionado ciudadano, en tanto consideraba que en efecto se incurrió por parte del señor presidente de la República en una flagrante y ostensible violación no solo de nuestro ordenamiento jurídico (la Constitución y la ley), sino además de normativas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, que protegen y salvaguardan la equidad e igualdad de género”, se lee en su tutela.



"El despacho advierte que el accionante, al inicio de la demanda, puso de presente la citada decisión del 28 de septiembre de 2023, pero no hizo referencia a su contenido, no la refirió en los hechos ni en las pretensiones, ni explicó la acción u omisión que motiva su petición de amparo respecto de esa actuación, en los términos del artículo 14 del Decreto 2591 de 1991", señaló en Consejo de Estado en decisión de este 12 de octubre.



La petición provocó las reacciones de diferentes penalistas en contra de la solicitud. Incluso, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X, en el sentido de que quería escuchar a voces feministas frente a la tutela de Botero.



Por su parte, el presidente del alto tribunal, Fernando Cadena Castillo, se había manifestado al respecto con una carta en la que le respondió al ciudadano Belisario Jiménez su petición de devolver el listado de mujeres ternadas.



En la misiva, Cadena argumentó que no había razón para devolverla: “Al respecto, y una vez estudiado el asunto, la Plenaria determinó que no existe en el ordenamiento constitucional y legal motivo para devolver la terna que formuló el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, Presidente de la República, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 249 de la Constitución Política, para elegir Fiscal General de la Nación”.



