Contratos nulos por corrupción: terceros de buena fe tienen derechos

La Corte Constitucional tomó este jueves una decisión clave para la contratación en el país, relacionada con una demanda que en el 2018 presentó el entonces contralor Edgardo Maya contra un artículo de la ley de Infraestructura. Esa norma permitía devolverles los recursos que hayan sido ejecutados en un proyecto a las empresas cuyos contratos fueron anulados por hechos de corrupción.

El alto tribunal, condicionó ese artículo, que según Maya era un "mico" que terminaba beneficiando a los corruptos a los que se les anulen sus contratos en Alianzas Público-Privadas (APP), como el de Odebrecht.



La Corte aseguró que "la corrupción no genera derechos" por lo que la ley debe proteger a los inversionistas y terceros de buena fe, pero no a las empresas, a los contratistas, a sus socios e integrantes de consorcios que son directamente responsables de los hechos de corrupción.



Eso significa que en un contrato que es anulado por un hecho corrupto, las empresas, socios e integrantes de los consorcios implicados no podrán tener derecho a que el Estado les reconozca ningún tipo de beneficio pecuniario. Los que sí podrán reclamar son los terceros de buena fe como "el sector financiero, fondos de pensiones, recursos captados del público, y recursos que vienen con la buena fe a invertir a Colombia", explicó la magistrada Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional.



"La Corte condicionó esta norma porque buscó proteger a todos los inversionistas, y al sector financiero, que es el que financia estos contratos de APP que le permiten al país construir grandes obras de infraestructura, sin aportar grandes capitales de recursos públicos, y en los que se requiere del sector privado", explicó la magistrada Cristina Pardo, ponente de la decisión.

Así, la decisión, dijo Pardo "protege a los financieradores de buena fe y acreedores del contrato. Pero excluye la posibilidad de hacerles reconocimientos y devoluciones por costos, gastos e inversiones a los contratistas que hubieran actuado de mala fe en un ilícito, y en un contrato de corrupción".



Un punto importante es que para concluir que una empresa actuó de mala fe, debe haber un fallo de por medio que desvirtúe la presunción de inocencia del contratista y que concluya que sabía del hecho corrupto.



La Corte señaló que con esta decisión mantuvo una regla que, durante años, ha sido aplicada por el Consejo de Estado, y por la cual no se les hacen reconocimientos de pagos a los contratistas de mala fe a los que se les anulan los contratos, cuando sabían que actuaban ilícitamente.



Otra parte importante del fallo es que tumbó un artículo que permitía que el Estado pagara las multas que se aplican por la terminación anticipada de los contratos, aplicadas por el sector financiero y por los contratos de crédito. Como estaba la ley, el Estado tenía que hacerse cargo de las multas que cobrara el sector financiero. Pero la Corte tumbó esa norma porque encontró que "no le reporta nada al interés general, no hay razón para que el Estado tenga que asumir estos costos de estas multas".





