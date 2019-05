Corte desmiente que le fuera a pedir la renuncia al fiscal Martínez

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Fernando García Restrepo, se refirió en una entrevista con la W Radio a la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez tras la decisión de la Jep de cerrarle la puerta a la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich y ordenar su libertad.



"Para nosotros fue algo inesperado, algo nuevo", aseguró.



También dijo que la Corte esperaba que cuando nombrara a un funcionario "sea para cumplir el periodo completo y por eso le digo que fue inesperado y nos da tristeza que los funcionarios no puedan cumplir la función para la cual fueron nombrados. Lo que nos corresponde a nosotros como institución es no tomar partido, no tomar ninguna posición, sino cumplir nuestro deber".

García Restrepo también respondió a los rumores de que varios magistrados tuvieron una reunión con Néstor Humberto Martínez y le advirtieron que le iban a pedir la renuncia por ocultamiento de pruebas en el caso Odebrecht.

"Yo creo que eso es imposible. Ese tema ya lo habíamos tratado en sala plena. Alguna vez hubo una solicitud, de que se le pidiera la renuncia. La semana pasada en la última sala se resolvió una petición de revocatoria por haber ocultado datos. La decisión de la Sala Plena fue que no tenemos la potestad para pedirle la renuncia, ni para revocar ese mandato", aseguró.



Y añadió: "la competencia de la Corte va hasta el nombramiento. De ahí en adelante, si hay algún defecto, si hay algo que no corresponda a la legalidad, ya hay otros canales para pedir la nulidad. Ni la nulidad, ni la revocatoria, ni pedido de renuncia, eso de ninguna manera se había aceptado por la Sala Plena".



El presidente de la Corte Suprema también detalló que recibió la renuncia de Martínez y el martes, lo más seguro, es que sea aceptada "porque fue irrevocable".



"Inmediatamente le solicitaremos al Presidente de la República una terna y procederemos, de esa terna, a nombrar como nos corresponde", finalizó.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com @Uinvestigativa