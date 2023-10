Corte Suprema ya definió la fecha para escuchar a las ternadas para ser Fiscal General

En medio del proceso para elegir a la próxima Fiscal General de la Nación, en remplazo del fiscal Francisco Barbosa, cuyo periodo termina en febrero de 2024, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia decidió continuar con el proceso de elección y citó a las ternadas a una audiencia pública.



A la audiencia, que será el 23 de noviembre, deberán asistir entonces Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo Garzón.

Luz Camargo Garzón, ternada para Fiscal General. Foto: Archivo particular

Los nombres de las tres ternadas se conocieron a finales de septiembre, cuando el presidente Gustavo Petro en persona se dirigió a la Corte Suprema y entregó la nueva terna, luego de que el 2 de agosto hubiera entregado un primer listado en el que, en lugar de Camargo Garzón estaba la abogada Amparo Cerón.



Así pues, el proceso de elección de fiscal tuvo que pasar una primera prueba en la Corte sobre la validez del cambio de terna, ese debate se zanjó el 12 de octubre cuando la Sala Plena del alto tribunal determinó que el Jefe de Estado sí podía cambiar la terna.



A ese cambio se había opuesto la misma Cerón, quien envió dos cartas a los magistrados diciendo que ella no había renunciado a su aspiración a la Fiscalía.



Una segunda prueba que ha tenido que sortear este proceso ha sido el reclamo por el hecho de que la terna esté integrada solo por mujeres. De hecho, el Consejo de Estado estudia una tutela que radicó Gerardo Botero, magistrado de la misma Corte Suprema, pidiendo que en la terna para Fiscal General se incluya a un hombre, para, según él, garantizar la equidad de género.



Esa tutela aún no se ha resuelto pero la Sala Plena de la Corte Suprema decidió seguir adelante con el proceso de elección de la Fiscal y por eso citó a la audiencia pública en la que escuchará a las ternadas.

Corte Suprema de Justicia Foto:

Siguiente paso

Una que la Corte Suprema escuche a las ternadas, los magistrados pasarán a una etapa de deliveración.



Posteriormente, se entra a la votación. "Si en una primera votación ninguno de los candidatos obtuviere el número de votos requerido para su elección, se efectuará seguidamente una segunda, circunscrita a los dos que hayan obtenido la mayor votación", reseña la Corporación Excelencia para la Justicia.



Ahora, si en ese proceso esta tampoco resultare ninguna de las ternadas electas, se someterá a cada uno de ellos separadamente a una tercera votación en sesión posterior, "si fuere solicitada por alguno y aprobada por la mayoría de los asistentes".



Para la elección, se requerirá del voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de sus integrantes.



La designación "se comunicará al elegido dentro de los ocho (8) días siguientes y este deberá aceptarla o rechazarla en un término igual, contado a partir de la fecha del recibo de la comunicación".



