Corte define el futuro de las objeciones que Duque le hizo a la JEP

Casi tres meses después de que el presidente Iván Duque le hizo seis objeciones a la Ley Estatutaria que reguló la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Corte Constitucional definirá este miércoles cuál es el futuro de esos seis reparos de Duque.

El alto tribunal evaluará varios puntos, entre ellos, si los 47 votos que se consiguieron contra las objeciones en el Senado, en la sesión del pasado 30 de abril, sí eran suficientes para constituir una mayoría para tumbarlas.



Dos días después de esa votación en el Congreso, en la evaluación de las objeciones se suspendió una nueva votación ya que quienes dieron esos 47 votos aseguraron que ya había una decisión mayoritaria que no podía ser desconocida.



Sin embargo, para la mesa directiva del Congreso se necesitaban 48 apoyos para hundir las objeciones, por lo que, al no llegar a un acuerdo, se decidió enviar el caso a la Corte Constitucional para que sea esta corporación la que determine si hubo votación mayoritaria o no para tumbar las objeciones de Duque.

El alto tribunal estudiará la ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, quien anteriormente también fue el ponente de la Ley Estatutaria de la JEP.



Según fuentes de la Corte, entre los magistrados habría una mayoría que le daría la estocada final a los reparos de Duque, estableciendo que los votos en el Senado y en la Cámara sí fueron suficientes para hundir las objeciones.



Los magistrados también debatirán si las objeciones del Presidente realmente eran reparos de inconstitucionalidad, disfrazados de inconveniencia. Esa fue la crítica que le hicieron varios partidos políticos al Presidente, señalando que no era válido hacerle a la ley estatutaria objeciones de inconstitucionalidad pues esa norma ya había sido revisada y avalada por la Corte Constitucional.



Duque objetó seis puntos de la ley estatutaria de la JEP, entre ellos uno relacionado con la reparación de víctimas, la competencia de verificar las listas de exguerrilleros beneficiarios del acuerdo, la suspensión de investigaciones en la justicia ordinaria, la renuncia de la acción penal en delitos de lesa humanidad, la posibilitad de que la JEP decrete pruebas en los procesos de extradición, y la posibilidad de no extraditar a terceros responsables en el conflicto armado cuando ofrezcan verdad.



JUSTICIA