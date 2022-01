El 6 de octubre de 2013 hacia la 1:50 de la tarde, Henry Betancur Jaramillo fue conducido por integrantes de la Policía Metropolitana de Medellín a una estación por supuestamente perturbar el orden público en un evento sobre mascotas realizado en el Parque de las Luces.



(Le puede interesar: Armada debe reparar a hombre señalado de ser guerrillero injustamente)



Según el expediente, la víctima fue golpeada por agentes, incluidos el teniente Carlos Arley Totena Girón y el patrullero Darwin Israel Ortiz, y trasladado al hospital, a pesar de reclamos de otros detenidos, solo hasta que percibieron la gravedad de las heridas. La víctima murió en urgencias en la madrugada del día siguiente.



(Le puede interesar: Con infame caso de abuso y olvido, Corte alerta por violencia institucional)

Por estos hechos fueron procesados ambos policías. Fueron absueltos en primera instancia, y condenados en segunda, por el Tribunal Superior de Medellín, a 20 años por el delito de homicidio preterintencional al determinar que los múltiples puños y patadas recibidas contribuyeron a la muerte de la víctima.



Ahora, su defensa busca con un recurso que la Corte Suprema de Justicia revoque la condena bajo el argumento de que no está confirmado el motivo certero del fallecimiento, hecho que impide relacionar efectivamente la muerte con la conducta de los policías. Y porque, en su criterio, una de las heridas de la víctima no sería compatible con los golpes que recibió por los agentes.



(Le puede interesar: Caso Uribe: Corte estudia de nuevo petición de Guillén para ser víctima)



En concepto enviado a la Corte Suprema, la Fiscalía pidió confirmar la condena al indicar que está probado la actuación de los policías y que, de hecho, Betancur fue agredido dos veces.



“Betancur Jaramillo fue víctima de dos ataques grupales, el primero de ellos por parte de los hoy condenados, y el segundo por otros policiales que no fue posible identificar, aun cuando (un testigo) entregó señales particulares de al menos dos de ellos”, dijo la Fiscalía al indicar que no hubo tergiversación de los testimonios por parte del Tribunal como también alega la defensa.



(Le puede interesar: Empresas no pueden impedir a empleados practicar el Sabbath: Corte)

“Ciertamente existen pruebas periciales y científicas que no son totalmente coincidentes sobre la causa directa de la muerte del señor Betancur Jaramillo. Sin embargo, contrario a lo aseverado por el recurrente, esto no es óbice para que se pueda considerar que a esa causa directa de la muerte se llegó precisamente por las lesiones que le fueron ocasionadas durante los dos ataques de que fue objeto por parte de los policiales que se encontraban en la Estación La Candelaria, entre ellos Totena Girón y Ortiz Caicedo, siendo además aquél quien se encontraba a cargo de la estación policial para el momento de las agresiones”, agregó la Fiscalía.



La entidad agregó que, tal y como reconoce la defensa de los policías, estos “atacaron inmisericordemente a Betancur Jaramillo, con puños y patadas en diferentes zonas de su humanidad, como la cara y el cráneo, sin que ese exceso de fuerza fuera justificable”.



(Le puede interesar: Hay 150 demandas contra obligación de presentar carnet de vacunación)



Tanto grave fue el hecho que una de las personas detenidas en la estación empezó a clamar por que se le prestara atención médica oportunamente, petición que –dijo la Fiscalía- no fue atendida sino hasta que los policías “vieron la gravedad del estado del detenido, que lo llevaron a que fuera atendido, con las consecuencia ya conocidas”.



El caso está en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.



justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Con circular roja, la Fiscalía busca la captura de Luis Carlos Restrepo



-Tras más de 6 meses de aplazamiento, se conocerá fallo en caso de Atehortúa



-Al menos 78 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2021