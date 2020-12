Corte declara al Parque Natural de los Nevados como sujeto de derechos

La biodiversidad del Parque Nacional Natural Los Nevados, conformado por los glaciares del Ruíz, Santa Isabel y el del Tolima, está en riesgo. Cada año estos nevados colombianos pierden entre un tres y un cinco por ciento de su área.



Entre 1980 y el 2017, sufrieron una pérdida del área glaciar del 58 por ciento. El Volcán Nevado del Ruíz, por ejemplo, pasó de tener un glaciar de 47,5 kilómetros cuadrados en 1850 a 8,37 el año pasado. En el del Tolima, el cambio fue de 8,6 kilómetros cuadrados a 0.55 en el mismo periodo de tiempo, mientras que en el de Santa Isabel la transformación fue de 33,7 kilómetros cuadrados a 7,14.

El calentamiento global ha tenido gran responsabilidad en el deshielo de estos glaciares, pero además de ese fenómeno mundial, hay otras actividades humanas que están afectando gravemente estos nevados.



Esta es la razón por la cual la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia aceptó una tutela del ciudadano Juan Felipe Rodríguez Vargas en la que pidió tomar medidas para proteger este parque.



(Lea también: Ni reconocerles derechos a los ríos ha permitido protegerlos).



Al aceptar la tutela, la Corte Suprema de Justicia ratificó una orden del Tribunal Superior de Ibagué, y declaró que el Parque Nacional Natural de los Nevados es sujeto de derechos, es decir, tiene derecho a que se proteja su vida, su salud y su ambiente sano.



Por eso le ordenó al Presidente de la República, a Parques Naturales, a los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, entre otras instituciones, que elaboren un plan conjunto para recuperar, mantener, y conservar el Parque Nacional de los Nevados.



El alto tribunal les dio un plazo de 15 días a cada institución convocada para designar un representante, lapso tras el cual tienen un año para conformar un comité con el que se prepare y presente ante la Corte el plan de recuperación del parque.

(Le puede interesar: Aunque animales no son sujeto de derechos, deben ser protegidos: Corte).



Este plan debe tener en cuenta que la ganadería, la deforestación, la agricultura extensiva, el turismo no regulado, el vertimiento de residuos sólidos, la caza indiscriminada, entre otros males, tienen en jaque a este ecosistema, a sus especies, así como a más de tres millones de habitantes que dependen directamente directamente de él.



Además, según dijo Rodríguez Vargas en su tutela, por la deforestación el ecosistema había perdido 237 hectáreas para el 2018. También hay títulos mineros en su área de influencia, además de proyectos para construir carreteras que "impactarán tangencialmente" al parque, pues su trazado iría por zona de área protegida.



Esta situación se agrava porque, según le dijo Parques Nacionales Naturales de Colombia a la Corte, no tiene control sobre cerca del 49,5 por ciento (la mitad) del parque por restricciones de orden público debido a la presencia de grupos armados en la región.



(Lea: Río Magdalena fue declarado como sujeto de derechos).



Por eso le ordenó al presidente Iván Duque, como jefe suprema de las Fuerzas Armadas, que designe un grupo especial de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional que acompañe de forma permanente las labores de conservación y protección que realiza Parques Naturales de ese sitio. En especial, deben enfocarse en el Tolima, en donde el riesgo es mayor, según la Defensoría del Pueblo.



Este fallo se suma a otras decisiones judiciales que han declarado que otros ecosistemas y recursos naturales tienen derechos, como sujetos autónomos. Por ejemplo, se les han reconocido derechos al río Atrato, a la Amazonía, al río Otún, y al río Magdalena.

Lea otras noticias de Justicia:

-De tres delitos, Corte ordenó detener a Pulgar por uno de ellos



-Corte se niega a parar conformación de Comisión de Disciplina Judicial



-Con miles de juguetes protestaron contra la violencia sexual infantil



REDACCIÓN JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET