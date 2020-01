Oso Chucho: debate que podría cambiar futuro de animales en Colombia

¿Son los animales sujetos con derechos, como el de la libertad?



Ese debate deberá zanjarlo la Corte Constitucional que estudia, en Sala Plena, una tutela con la que un oso de anteojos llamado Chucho, que actualmente está en el zoológico de Barranquilla, pide su libertad mediante un habeas corpus, recurso judicial con la que un detenido puede pedir a un juez la libertad.

Chucho vive en el zoológico de Barranquilla desde 2017, allí llegó trasladado desde la reserva de Río Blanco, en Manizales, donde permaneció 18 años en semicautiverio.



Su caso llegó a la Corte Constitucional porque aunque en 2017 un magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia le concedió un habeas corpus a Chucho, el zoológico de Barranquilla, a través de una tutela, logró que la Sala Laboral de la misma Corte revocara la salida del animal. Chucho uso entonces una tutela para que se revoque la última decisión en favor del zoológico, y se le mantenga el habeas corpus.



Además, se busca que el oso sea enviado a una reserva natural en donde pueda vivir más libremente.



No obstante, la tutela de Chucho, a quien según expertos le quedan menos de 5 años de vida, no solo es importante para su caso sino que podría tener efectos significativos sobre la fauna colombiana, ya que a través de la historia del oso la Corte evaluará si los animales –que desde el 2016 ya no son reconocidos como cosas, sino como seres sintientes– también son sujetos de derechos.

Chucho Nación en Nariño a mediados de los 90. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

De hecho, hace 6 meses la Corte realizó una histórica audiencia en la que se escucho a expertos hablar sobre la protección de los animales y si estos son sujetos de derechos, allí participaron, entre otros, expertos en protección animal, y Steven M. Wise, director de un proyecto en EE. UU. para reconocer los derechos ‘no humanos’, y quien ha tenido como clientes a nueve animales (entre elefantes y chimpancés) que lograron ser liberados con habeas corpus.



Esta discusión no es nada sencilla. En la audiencia del año pasado también participaron expertos como Paula Casal, profesora de la Universidad Pompeu Fabra, de España, quien dijo que hay distintos tipos de especies, y por lo tanto, se deberían reconocer distintos tipos de derechos. Por ejemplo, explicó, hay especies tipo R que ponen miles de huevos pero no invierten en enseñanza (como los peces), mientras que las especies tipo K (como los elefantes, simios, orcas, delfines o los osos) pueden ser considerados como personas porque tienen un interés de vivir con bienestar y libertad.



También hubo opiniones contrarias, como las de Iván Garzón Vallejo, director del programa de Ciencias Políticas de la universidad La Sabana, quien dijo que a los animales no se les puede reconocer derechos porque “son movidos por el instinto, la necesidad o la repetición” y, por lo tanto, “son incapaces de comprender si su actuación se adecúa o no a lo jurídico”.



Con estas y más posiciones llega a la Sala Plena de la Corte este debate, que no solo definirá cuál será el futuro de Chucho, sino establecer si, como ya lo han hecho otros países, debe reconocerse que los animales pueden ser personas y, en consecuencia, tener derechos.La ponencia que deberá ser estudiada en la Sala Plena es de la magistrada Diana Fajardo Rivera.

