Las razones por las que la Corte avaló la extradición del hijo de ‘Don Mario’

En agosto de 2022, en una operación llevada a cabo por la Policía y agentes de la DEA fue capturado Sebastián Meneses Toro’, hijo y heredero del extraditado narcotraficante conocido como 'Don Mario’.



La captura se dio en atención de una orden expedida por la Corte Distrital Sur de California, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, y en la mañana de este lunes 27 de noviembre la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable para su envío a Estados Unidos.

“La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, emite concepto favorable ante la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Sebastián Meneses Toro de anotaciones conocidas en el curso del proceso”, señaló el alto tribunal en su decisión.



Para la Corte los punibles imputados a Meneses Toro “son de naturaleza común, no política, y los hechos en los cuales se sustenta ocurrieron entre marzo de 2019 y el 7 de junio de 2022”.



“En esa medida, se satisface el presupuesto constitucional de que los delitos se hayan cometido fuera del territorio nacional, con posterioridad al 17 de diciembre de 1997 y, en esa medida, no se evidencia algún motivo constitucional que impida de la extradición”, dijo la corporación.

Daniel Rendón, alias don Mario, fue extraditado a los Estados Unidos en el año 2018. Foto: Policía Nacional

La Policía señaló que Meneses Toro es considerado "un objetivo de alto valor" responsable del envío de más de tres toneladas de clorhidrato de cocaína anuales hacia los Estados Unidos.



También se le atribuye la propiedad de varios laboratorios de cocaína ubicados entre el municipio de Montería (Córdoba) y Necoclí (Antioquia), además de ser el jefe de su propia estructura de narcotráfico asentada en el norte de Antioquia.

También señaló la Corte que los hechos materia de extradición no son objeto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y, en particular, de la Jurisdicción Especial para la Paz, “pues no tienen relación ni tuvieron ocurrencia en el marco del conflicto armado interno”.



Por lo que consideró que “no hay lugar a aplicar la garantía de no extradición de integrantes de la desmovilizada guerrilla de las Farc contenida en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017”, máxime cuando no obra en el expediente indicio alguno de que Meneses Todo tenga tal condición.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

