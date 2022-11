La Corte Constitucional dio un plazo de 30 días al Ministerio de Salud para que defina un cronograma para garantizar que los habitantes de las zonas más alejadas del país puedan acceder a un adecuado servicio de salud.



La decisión hace parte del seguimiento a la sentencia T-760 del 2008 de la misma Corte que estableció 16 órdenes a los actores del sistema de salud del país para “superar las fallas de regulación identificadas” y proteger el derecho a la salud de los colombianos.



Una de las órdenes estaba dirigida al Ministerio de Salud para que adoptara las medidas necesarias para asegurar la cobertura universal sostenible del Sistema General de Seguridad Social en Salud antes de enero de 2010 y en caso de no poder avanzar en ese propósito, se tendrían que explicar las razones del incumplimiento “y fijar una nueva meta, debidamente justificada”.



La Sala hizo una evaluación previa y dispuso que en 45 días se definiera el cronograma de actividades para cumplir lo ordenado frente al acceso a la salud de los habitantes de los territorios de dispersión geográfica.



Este plazo se dio al encontrar que en Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y San Andrés se presentaron disminuciones en la cantidad de servicios entre 2012 y 2021 especialmente en temas de pediatría, salas de parto, ginecología, entre otros. Igualmente se advirtió “que se mantienen las brechas de desigualdad en ZGD respecto de las ciudades principales”.



Ese plazo no se cumplió y la Corte dio una nueva fecha para que se hiciera llegar el cronograma. El Ministerio de Salud entregó el 9 de agosto, dos días después de la posesión del presidente Gustavo Petro, una respuesta señalando que desde 2017 estaba trabajando en el Plan Nacional de Salud Rural, contemplado en el Acuerdo Final para la Paz y que el plan piloto se empezaría a implementar en julio de 2023 y se extendería hasta diciembre de 2025.



Aunque para la Sala Especial de verificación de la sentencia ese plazo “desborda de forma desmedida los tiempos” establecidos en la decisión, los magistrados destacaron que se viene trabajando “para resolver los problemas de salud que tiene la población ubicada en zonas rurales dispersas para acceder a los servicios sanitarios”.



Sin embargo, cuestionaron que la sentencia estableció metas para cumplir con la cobertura universal y que ya se han cumplido dos de los plazos fijados sin que esto sea una realidad en el país.



Advirtieron que temas como el acceso efectivo a los servicios de salud en las zonas aisladas y con población dispersa y la prestación de servicios con calidad, no son una realidad. Cada vez se establecen plazos que no se cumplen y que “tienen a Colombia en una situación semejante a la de aquel tiempo. Por lo tanto, la exigencia en cuanto a los resultados debe ser mayor”.



La Corte volvió en su más reciente decisión a dar un plazo, esta vez de 30 días, para que se entregue un cronograma que cumpla lo ordenado y advirtió que su implementación no debe tomar más de seis meses.



“No es aceptable que se continúen postergando las acciones tendientes a mejorar las condiciones de acceso efectivo a su derecho a la salud”, señaló la Corte al afirmar que se desconocen postulados como el que debe garantizar a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social y el deber que se tiene con los residentes de entornos rurales de “promover el acceso progresivo a (…) los servicios de (...) salud (…) con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”.



