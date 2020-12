La Corte Constitucional ha proferido este año 513 sentencias

La Corte Constitucional entregó este martes un balance sobre toda la actividad que tuvo este año, también sobre la transformación virtual de este alto tribunal, y anunció cuáles serán los principales temas que se estudiarán en el 2021.

Según el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Alberto Rojas Ríos, en el 2020 este alto tribunal ha recibido 707 procesos de constitucionalidad y 248.246 tutelas.



De los procesos de constitucionalidad, dijo el magistrado, las demandas contra normas fueron 431, además se recibieron tres procesos por leyes aprobatorias de tratado, 15 por conflictos de jurisdicción, 137 conflictos de competencia en materia de tutela, 115 decretos legislativos y un proyectos de ley estatutaria.



Esto significa, aseguró el presidente, que el 61,67 por ciento de procesos de constitucionalidad fueron por demandas. Además, las leyes aprobatorias de tratado fueron el 0,42 por ciento, los conflictos de jurisdicciones el 2 por ciento, los conflictos de competencia, el 19 por ciento, y los decretos legislativos fueron el 19,38 por ciento.



En este tiempo de trabajo, la Corte también profirió 490 autos de Sala Plena y 513 sentencias en medio de un proceso de virtualización y cambios durante la pandemia.



De esas 513 sentencias proferidas este año, aseguró el presidente, el 41,72 por ciento, unas 214, son de constitucionalidad. En esas sentencia de constitucionalidad están 99 decisiones sobre demandas contra normas, los 115 fallos sobre decretos legislativos, tres decisiones sobre leyes aprobatorias de tratado, y tres sobre objeciones gubernamentales.



"La Corte no solo se dedicó al control automático de decretos legislativos, sino que siguió trabajando además sobre las demandas, no obstante estar suspendidos los términos, pues nosotros no nos acogimos a la suspensión de términos y aprovechamos un decreto para levantar los términos y fallar constitucionalidades y tutelas en marcha", dijo el presidente Rojas.



En total, en las sentencias de constitucionalidad, la Corte evaluó 1.119 artículos, de los cuales 198 eran en demandas de constitucionalidad y 885 en decretos legislativos.



También dijo que se realizaron 85 salas plenas de las cuales 16 fueron presenciales, que fueron las que se alcanzaron a realizar a comienzos de año, y las otras 66 fueron virtuales. "No se dejó de hacer ni una sola Sala Plena durante la pandemia", afirmó el presidente de la Corte, recordando que estas salas virtuales se realizaron después de que se modificó el reglamento del alto tribunal.



El presidente de la Corte aseguró que de los 115 decretos legislativos emitidos por el Gobierno en medio de la emergencia social, sanitaria y económica por la pandemia de coronavirus que se evaluaron, 73 eran de la primera declaratoria y 42 de la segunda declaratoria de emergencia. Esa cifra de 115 fallos sobre decretos es importante ya que solo en este 2020 el alto tribunal tomó decisiones sobre el 30 por ciento de todos los decretos legislativos que ha evaluado en sus 29 años de historia.



El 50 por ciento de los decretos fueron avalados de forma plena, aseguró el presidente Rojas. El 44 por ciento fueron condicionados, y el 6 por ciento resultaron inexequibles, es decir, fueron tumbados. "Para quienes decían que la Corte giró un cheque en blanco en torno a su control de constitucionalidad, esas cifras están diciendo que hubo un trabajo riguroso de la Corte", señaló el magistrado Rojas.

Frente a los artículos demandados, el 79 por ciento de los artículos fueron declarados exequibles.



De otro lado, de las 513 sentencias emitidas este año, el 58,28 son tutelas, es decir, unas 299 decisiones de la Corte han tenido que ver con tutelas de ciudadanos.



De otro lado, en octubre la Corte superó las 8 millones de tutelas recibidas desde su entrada en funcionamiento. En este tiempo, además, la Corte tomó medidas para dar un salto histórico en la remisión de tutelas, que comenzó el 31 de julio de este año, con el fin de cambiar la forma en la que se reciben estos recursos (uno 630.000 expedientes al año). Esta modificación consistió en que desde ese 31 de julio ya no se reciben las tutelas de forma física sino de forma virtual o tecnológica.



"Nos estamos ahorrando 630.000 expedientes al año, lo que significa cambiar el detrimento que se daba en términos medioambientales, y además un ahorro para el Estado de 11.000 millones de pesos", señaló el presidente.

Con ese cambio, dijo el magistrado, se han recibido 150.000 tutelas electrónicamente, lo cual muestra que el cambio funcionó. Dijo que hay una reducción en el número de tutelas recibidas, pero que esto tiene que ver con las dificultades propias del a pandemia.

Las decisiones claves que se esperan para el 2021

El presidente Rojas también se refirió a los retos que se esperan para el próximo año y las decisiones claves que tomará el alto tribunal.



Una de ellas tiene que ver con la tutela sobre las curules derivadas del acuerdo paz para las víctimas, cuyo ponente es el magistrado Alejandro Linares.



Pero además, dijo, hay cuatro demandas sobre el aborto, dos de ellas en el despacho de Richard Ramírez que pasarán a manos de la nueva magistrada Paola Meneses, otra en el despacho del magistrado Alberto Rojas Ríos, y una más en el despacho de Antonio José Lizarazo (que es la del movimiento Causa Justa).



También afirmó que se evaluará en el 2021 la demandas sobre la ley de cadena perpetua para violadores de menores, que está en el expediente D-13957 que tiene como ponente al magistrado Alejandro Linares.



También se expedirá un fallo sobre terrenos baldíos y política de titulación de tierras, el cual, dijo Rojas, es de suma importancia para el país, con ponencia de Antonio José Lizarazo.



"Hay una Corte Constitucional dedicada, empeñada, para que la vida de los colombianos sea mejor. Sabemos que cuando un ciudadano llega a la Corte se juega la esperanza que le queda. Hemos trabajado y aquí está justamente la ruta de nuestro trabajo", señaló el presidente.



REDACCIÓN JUSTICIA

