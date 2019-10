Corte Constitucional tumbó toda la ley de financiamiento

La Corte Constitucional decidió este miércoles con seis votos contra tres hundir por completo la ley de financiamiento –una de las leyes claves para el gobierno de Iván Duque- considerando que durante su trámite en el Congreso hubo errores que la hicieron inconstitucional.



En su decisión, sin embargo, la Corte consideró que la ley se caerá a partir del 2020, es decir, se mantendrá durante el 2019 hasta enero del próximo año. En este tiempo, el Gobierno podrá impulsar una nueva ley de financiamiento donde resuelva los errores que hubo en el trámite anterior.

Además, los efectos del fallo se producirán a futuro, "y en ningún caso afectarán las decisiones jurídicas consolidadas de forma anterior a su notificación", afirmó la magistrada Gloria Ortiz, presidenta de la Corte.



La mayoría de magistrados aceptó los argumentos de una demanda que afirmaba que cuando la Cámara de Representantes votó el texto de la ley, el 19 de diciembre del 2018, no conocía los cambios y modificaciones que le había hecho el Senado la noche anterior, por lo que se violaron principios claves como el de la publicidad, consecutividad y deliberación en las leyes.



En una decisión mayoritaria, la Corte acogió la ponencia del magistrado Alejandro Linares que propuso tumbar la ley considerando que sin representación (es decir, sin un debido trámite en el legislativo) no pueden crearse impuestos.

La ponencia inicial de Linares pedía tumbar sólo unos artículos (los que no alcanzaron a tener debate y que no habrían sido conocidos por la Cámara previamente al votar), pero eso primera ponencia no pasó. Así, el magistrado Linares tuvo que presentar una nueva ponencia tumbando toda la ley.



Su proyecto de fallo iba en sentido contrario al del magistrado Carlos Bernal que, al estudiar otra de las demandas que pedía tumbar por completo la norma, aseguraba que el trámite se hizo de forma correcta pues la Cámara sí tuvo la posibilidad de enterarse a partir de otros medios tecnológicos sobre lo que había aprobado el Senado un día antes.



Al final, el proyecto de Linares que pidió tumbar toda la ley fue el ganador y contó con el apoyo de los magistrados Diana Fajardo, José Fernando Reyes Cuartas, Cristina Pardo, Antonio José Lizarazo, Alberto Rojas Ríos quienes consideraron que el error de trámite es insubsanable y, por lo tanto, la ley tiene vicios que hacen que deba caerse por completo. En contra votaron los magistrados Gloria Ortiz y Luis Guillermo Guerrero y Carlos Bernal.



"En el estudio de fondo, la Sala Plena concluyó que le asiste la razón a los demandantes en la medida en que la proposición con la que inició el debate en la Cámara se planteó de manera incompleta, dado que no incluyó el texto sometido a consideración de los representantes y no cumplió con la publicidad necesaria para que el legislador emitiera su consentimiento en la aprobación de una ley de alto contenido tributario, que requiere altas garantías democráticas", explicó la presidenta de la Corte.



El alto tribunal dijo entonces que no hay tributos sin representación. Así, el hecho de que la Cámara votara sin conocer lo que habría aprobado el Senado, llevó a que no se produjera "el último debate requerido para la aprobación de última leyes".



Esto desconoció el "esquema parlamentario bicameral", señaló Ortiz, afirmando que para la mayoría de la Corte se violó el principio democrático, no se respetó el pluralismo ni se respetó el control ciudadano.



La Corte dijo que no se cumplió el reglamento del Congreso pues el texto aprobado por el Senado fue publicado en la gaceta después de que lo había votado la Cámara de representantes. Y la explicación que un senador les dio a los representantes no fue precisa ni clara, como para admitir que esa fue una publicidad viable. Tampoco estaba el texto disponible en la página web del Senado, lo que hizo que la Cámara no pudiera conocer lo que estaba aprobando.



Frente a mantener unas normas y no tumbar toda la ley, la Corte señaló que el alto tribunal no puede cumplir una función de comisión de conciliación, por lo que se debía caer toda la ley. "El vicio evidenciado es insubsanable, porque no se llevó a cabo una de las etapas estructurales en el trámite legislativo, como es el debate en la Cámara de Representantes", dijo Ortiz.



El alto tribunal también dijo que se decidió dejar el plazo hasta el 2020 para que no haya un vacío normativo este año, y no se afecte el recaudo en el 2019. "La decisión de diferimiento precabe un efecto constitucional de mayor gravedad, y brinda un plazo razonable para que el Ejecutivo y Legislativo decidan ratificar, modificar o derogar los contenidos de la ley de financiamiento".



