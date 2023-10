Día clave en la Corte Constitucional: Senado escoge a nuevo magistrado

En plenaria del Senado, citada para hoy a las 11 de la mañana, congresistas y decanos de varias facultades de derecho de universidades de Bogotá escucharán al que será el próximo magistrado de la Corte Constitucional.



En una carta dirigida al presidente del Congreso, el senador Iván Name, el jefe de Estado, Gustavo Petro, postuló (2 de octubre) a Vladimir Fernández Andrade, secretario jurídico de la Presidencia; Cielo Rusinque Urrego, exdirectora del Departamento de Prosperidad Social, y a Gerardo Vega Medina, director de la Unidad de Restitución de Tierras.



Y aunque se creyó que la cita para la plenaria solo se daría para escuchar a los candidatos a ocupar el cargo de magistrado de la Corte en reemplazo de Alejandro Linares Cantillo, en la orden día quedó que en la sesión de hoy se hará la elección del togado.



Estos cargos únicamente son elegidos por el Senado para ejercer sus labores por un periodo constitucional de 8 años, y en la medida en que se vayan surtiendo la terminación de ese periodo se van eligiendo.



Los congresistas escucharan por 10 o 20 minutos, en audiencia pública, a los aspirantes, quienes tendrán la oportunidad de exponer sus principales lineamientos, criterios jurídicos y la experiencia que conforma su trayectoria y hoja de vida. Luego votarán.

Bancadas y su voto

EL TIEMPO indagó a congresistas de distintas bancadas sobre cómo sería su voto y la mayoría se inclinó por el secretario jurídico.



Si bien la terna recibió muchas críticas por tratarse de dos funcionarios y una exfuncionaria, los apoyos a Fernández se fundamentan en que no lo ven radical, contrario a como ven a Rusinque y a Vega.



Sectores de oposición e independientes ven en Fernández una opción un poco más neutral, aunque no les termina de convencer que actualmente sea un funcionario de la Casa de Nariño. Además, consideran que tiene un perfil superior al de sus rivales, tanto en trayectoria profesional como académica.



Sin embargo, habrá que esperar si esos votos se materializan hoy en la urna.

De hecho, algunos sectores insisten en que la terna fue conformada para favorecer al secretario jurídico.



Una de las primeras en vaticinar el triunfo de Fernández fue la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano, quien cuando se conocieron los nombres dijo en redes sociales de manera jocosa que “está más reñida la alcaldía de Barranquilla que la terna”.



Agregó que Vega “ha dado muchas luchas por tierras como ciudadano, desde movimiento social y hoy como funcionario, no tiene ascendente para ganar. Lo aprecio mucho” y sobre Rusinque dice que “contará con algunos votos del Pacto”.

Aunque el magistrado Linares estará hasta inicios de diciembre en su cargo,tiempo restante en el que se podría avanzar en el estudio de una serie de demandas, de no ser así, estas pasarían a ser las primeras acciones que enfrentaría el nuevo magistrado.



Por ejemplo, a inicio de mes, la Corte Constitucional tumbó el Decreto 1085 de 2023, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, a propósito de la crisis humanitaria que enfrenta el departamento debido a la falta de acceso a servicios básicos vitales.



Además, la Corte también tiene por delante el reto de resolver una serie de demandas que han sido interpuestas contra el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, entre otros temas de interés nacional.

Vladimir Fernández Andrade

Es el actual secretario jurídico de la Presidencia, quien es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia y tiene una especialización en Derecho Administrativo.



Además, fue delegado de la Procuraduría ante el Consejo de Estado e hizo parte del equipo de empalme en el Distrito de Bogotá, en 2011, cuando el hoy presidente ganó la alcaldía.



En la hoja de vida de Fernández se destaca su trayectoria como profesor universitario en la Universidad Externado de Colombia, Politécnico Grancolombiano, Universidad Manuela Beltrán, Universidad de la Amazonía, Universidad Antonio Nariño (sede Neiva).



También se desempeñó como monitor, investigador y docente de la Universidad Externado de Colombia, donde obtuvo Matrícula de Honor durante los cinco años de estudio de pregrado

Cielo Rusinque Urrego

Es abogada constitucionalista, con especialización en derecho constitucional y maestría en estudios políticos, en la universidad París II (Francia). Es candidata a doctora en derecho constitucional.



En su trayectoria profesional se destaca que trabajó en la alcaldía de Fusagasugá, como profesional en la Oficina Asesora Jurídica, y en la Universidad Externado de Colombia, como docente.



Además de ser cercana al presidente Petro, participó en la lista de la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico.

Gerardo Vega Medina

Es el actual director de la Agencia Nacional de Tierras. Es abogado de la Universidad Católica de Colombia y tiene maestría en Comunicación Política de la Universidad Eafit. Tiene más de 17 años de experiencia en temas relacionados con la Restitución de Tierras.



En 1995 fue consejero presidencial del entonces mandatario Ernesto Samper, para los temas de tierras en el Urabá antioqueño, luego fue nombrado cónsul en Bruselas.

Fue coordinador de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), y fue vocero (entre 2003 y 2006) del Polo Democrático Alternativo en Antioquia e hizo parte del Ejército Popular de Liberación (Epl), hasta que esa guerrilla firmó la paz en 1990.



Redacción Justicia:

