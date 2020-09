Corte selecciona para revisión tutela por mural "¿Quién dio la orden?"

La Corte Constitucional aceptó revisar una tutela del general Marcos Evangelista Pinto, integrante del Ejército Nacional, en la que solicitó que se ordenara borrar el mural ¿Quién dio la orden?, en el que se ve las caras de varios integrantes del Ejército -entre ellos Pinto- y se pregunta quién dio la orden en los casos de falsos positivos.



El alto tribunal revisará la decisión que se tomó en segunda instancia, en la que un juez aceptó la tutela de Pinto y ordenó que se borrara el mural y las publicaciones en redes que reproduzcan ese contenido.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) había pedido al alto tribunal revisar esta tutela, afirmando que se trata de un asunto novedoso en el que la Corte puede profundizar sobre el alcance del derecho a la verdad y la memoria de las víctimas, así como el derecho de la sociedad en general frente al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos, cometidas por funcionarios públicos.



La Corte aceptó estudiar la tutela este viernes y, por reparto, se la entregó al despacho del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, quien tendrá que evaluar si mantiene la orden de borrar el mural y las demás publicaciones, la tumba o modifica. En el alto tribunal el caso se llevará como el expediente T-7887744



Según el abogado Sebastián Escobar, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, les alegra que la Corte haya seleccionado esta tutela. "En el momento mismo en que diferentes oficiales del Ejército cuestionaron la existencia de este mural, organizaciones de derechos humanos hemos defendido y respaldado con argumentos jurídicos sólidos el derecho que les asiste a las víctimas de preguntarse quién dio la orden de cometer 'falsos positivos' o ejecuciones extrajudiciales".



Escobar señaló que este debate jurídico es novedoso, porque será la primera vez que la Corte Constitucional revisará el derecho que tienen las víctimas de cuestionar a funcionarios públicos que presuntamente participaron en graves crímenes, en un contexto de justicia transicional", señaló.



El Movice también asegura que el fallo que ordenó borrar el mural y todas las publicaciones de "¿Quién dio la orden" desconoció las reglas sobre el derecho a la libertad de expresión y a la verdad. También, dijo, desconoció la protección a los discursos críticos basados en hechos públicos ciertos y verificables frente a funcionarios.



También aseguró en su solicitud de revisión, que el fallo de segunda instancia usó la tutela como un mecanismo de censura y revictimización.

En su tutela, el general Pinto Lizarazo aseguró que tanto el mural como las imágenes que circularon en redes afectaban sus derechos a la dignidad humana, buen nombre, honra, debido proceso, presunción de inocencia y petición, afirmando que el Movice, al reproducir esa imagen, había desbordado su derecho de libertad de expresión.



Según Pinto, en el mural se hacían acusaciones en su contra ya que allí se daba a entender que los militares que aparecen en la imagen fueron quienes cometieron las ejecuciones extrajudiciales.

Así, en segunda instancia un juez revocó un fallo que no había aceptado lo que pedía el general, y le dio la razón a Pinto, afirmando que el Movice no puede "no puede presionar, endilgar, publicar, ni tan siquiera referirse, así fuere a título de pregunta, capciosa por demás, en cuál de los investigados puede recaer la responsabilidad que se pretende por las muertes que dice se han ocasionado, pues ello es únicamente de competencia de la autoridad y no del conglomerado común".



El juzgado también dijo que no se podía exponer en este mural la fotografía y nombre de Pinto, porque "aún no existe declaración de culpabilidad en cabeza del accionante".



