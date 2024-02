Corte Constitucional: se abre debate por supuesta falta de igualdad para aforados

La Corte Constitucional se apresta a empezar un debate en su Sala Plena relacionado con un supuesto beneficio legal que no tienen las personas aforadas (altos funcionarios que son judicializados penalmente de manera distinta) en comparación con el resto de ciudadanos.



Básicamente, cuando un colombiano es procesado por la presunta comisión de un delito, un fiscal lo presenta ante un juez para que defina si lo priva de su libertad mientras resuelve el caso. Esa decisión puede ser apelada para que otro juzgado la revise; pero así no pasa con los aforados, a quienes la norma no los deja pedir que una segunda autoridad examine –si es el caso– la medida de aseguramiento.



El asunto concreto que tiene como ponente a la magistrada de la Corte Cristina Pardo está ligado a una demanda que presentó Simón Rojas, quien cree que a los aforados –entre ellos ministros y gobernadores que son juzgados por la Corte Suprema– les están siendo vulnerados derechos establecidos en la Constitución Política y en la Convención Americana de Derechos Humanos, como el debido proceso. Por eso pide que se tumben apartes de los artículos 32 y 39 del Código de Procedimiento Penal.



Frente a esto ya han opinado entidades como la Procuraduría, el Ministerio de Justicia y universidades, las cuales han enviado documentos al tribunal constitucional en los que recuerdan, por ejemplo, que para los que no son aforados las apelaciones ante decisiones que toma un juez municipal les corresponden, para su análisis, a jueces del circuito.

Margarita Cabello, procuradora general. Foto: Procuraduría

¿Qué dice la Procuraduría?

En ese sentido, Simón Rojas detalló que ese supuesto desequilibrio “riñe demasiado con la igualdad, porque cómo es posible que ese tipo de decisiones se tomen en única instancia cuando nosotros podemos tener la posibilidad de apelar”.



Mientras que la procuradora Margarita Cabello le comentó a este diario que esta situación tiene un vacío legal. A ello se suma que la instancia superior del Tribunal de Bogotá es la Corte Suprema, la cual actualmente no puede revisar ese tipo de apelaciones porque la ley no permite que el juez de garantías sea el mismo que el de juzgamiento.



Así las cosas, “para la Procuraduría resulta desproporcionado que el Congreso no incluyera algún otro instrumento de impugnación”, y eso “genera una desigualdad negativa” para los aforados, dice el concepto del órgano de control.



Al parecer, esa inequidad se desprende de una omisión que tuvo el Congreso y que no quedó prevista en el Acto Legislativo 01 de 2018, que habla de la segunda instancia para sentencias sobre aforados, pero no fijó ante qué instancia se revisa una orden en la fase de control de garantías.



En esa línea, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que para garantizar la carta política del 91, “mientras el Congreso adopta una ordenación integral sobre la materia, se declare la exequibilidad de las disposiciones acusadas”, es decir que no se tumben los artículos que pide Rojas.



Y añadió que hasta que el Legislativo resuelva cuál entidad va a conocer de esa apelación de aforados, lo que puede usarse es el recurso de súplica, el cual hace que magistrados del Tribunal distintos al que toma la decisión de primera instancia sean los que evalúen la medida ordenada por el togado.

Néstor Osuna, ministro de Justicia, durante la primera sesión de la Comisión de Expertos para la Reforma a la Justicia. Foto: Cortesía

Esto planteó el Gobierno

Otra voz es la del Gobierno, que sentó su postura a través del Ministerio de Justicia, que le dijo a la Corte que “no hay razón para discriminar a estos aforados en relación con las demás personas que se rigen por el sistema penal acusatorio, de un recurso que permite corregir errores en la primera decisión sobre garantías”, por eso también habló de omisiones legislativas y exequibilidad condicionada.



La fundación Proyecto Inocencia comentó que una salida puede ser que la Corte Suprema, desde su Sala Penal, asuma la segunda instancia para aforados. Y el abogado Mauricio Pava, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, explicó que el legislador debe separar, dentro de la Corte Suprema, “las funciones de investigación y juzgamiento que permitan la toma decisiones de apelación en función de control de garantías”.



Ahora, sobre la idoneidad o no de que los aforados tengan ese beneficio, Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, le subrayó a este medio que “cuando una persona desempeña una autoridad especial y tiene un fuero para que lo investigue la máxima instancia, no debería merecer un beneficio de ninguna otra clase. Ya tienen uno, el del fuero”.



Y el abogado Diego González, de la firma Páez Martin, subrayó algo similar ya que cree que “se puede afirmar que cuando el juez de garantías es un magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, el recurso procedente es el de súplica, de acuerdo con lo establecido en los artículos 331 y 332 del Código General del Proceso”.



En este caso, en los registros de la Corte Constitucional aparece que el 13 de febrero se registró un proyecto de fallo que se discutiría con los integrantes de la Sala Plena, quienes dictarán una decisión final.



Redacción Justicia:

