Corte Constitucional revive las 16 curules de paz

Al estudiar una tutela presentada por el senador Roy Barreras, la Sala Plena de la Corte Constitucional revivió las 16 curules de paz que fueron creadas en el Acuerdo de Paz de Paz con las Farc y cuyo trámite en el Congreso en 2017 se hundió por supuestamente no obtener los votos necesarios.



La decisión se tomó este viernes con votación 5-3, aprobando la ponencia positiva que presentó el magistrado Alejandro Linares Cantillo. A Linares lo acompañaron Diana Fajardo, Cristina Pardo, José Fernando Reyes y Alberto Rojas Ríos. Salvaron voto los magistrados Paola Meneses, Gloria Ortiz y Jorge Enrique Ibáñez Najar.



La Corte estudió una tutela que con esos fines presentó el senador Roy Barreras que aseguraba que el proyecto de reforma constitucional que creó las 16 curules sí obtuvo la votación requerida.



El Congreso votó por el proyecto de Acto Legislativo No. 05 de 2017 Senado, 017 de 2017 Cámara el 30 de noviembre de 2017. El informe de conciliación obtuvo 57 votos en total, 50 a favor y 7 en contra, generando una polémica sobre si la iniciativa se aprobó o no.



La Mesa Directiva del Senado señaló que como esa cámara estaba conformada por 102 integrantes, el proyecto requería 52 votos, la mayoría absoluta. Barreras dice que la iniciativa sí obtuvo los votos necesarios porque había cuatro “sillas vacías” de congresistas en procesos judiciales por corrupción y, por tanto, el congreso estaba conformado por 98 personas, siendo 50 votos la mayoría absoluta.



Esas "sillas vacías" correspondían a los congresostas Martín Morales, Bernardo Miguel Elías, Musa Besaile y Álvaro Ashton.

Este triunfo es para las 9 millones de víctimas del conflicto tantas veces negadas y revictimizadas. Gracias @CConstitucional ! Han valido la pena estos 4 años de lucha en la defensa del Acuerdo de Paz. — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 21, 2021

En este caso, la Procuraduría pidió al alto tribunal no revivir las curules alegando que estas podrían ser “captadas” por los victimarios.



“Las razones que fueron puestas de presente en el debate parlamentario para no apoyar la reforma constitucional en comento, no son arbitrarias, ya que constituyen preocupaciones legítimas, como lo es el hecho de que la normatividad no tiene la vocación de reparar a las víctimas y, en cambio, facilita la captación de las curules por parte de sus victimarios”, indicó la entidad.



Además, la Procuraduría asegura que la tutela se presentó de forma tardía y que esto es problemático porque esa iniciativa fue estudiada en el Congreso bajo el procedimiento del “fast track” que ya no tiene vigencia. “Tendría que promulgarse una reforma que solo surtió cuatro debates a pesar de que su contenido tiene impactos significativos en el funcionamiento el sistema democrático”, dijo la entidad.



Antes de tomar la decisión, la Sala rechazó la recusación presentada por María Fernanda Cabal en contra del magistrado Linares.



"El accionante pretende a través de esta acción de amparo constitucional revivir un debate que ya se dio en el Congreso, y estos hechos hacen que el magistrado Linares Cantillo sea, como en derecho corresponde, un juez imparcial, en el entendido que es notoria su cercanía con quienes auspiciaron y negociaron el proceso de paz con las Farc", dijo Cabal en la recusación.



En este caso, la sala rechazó el impedido que presentó la magistrada Paola Maneses , en cuya elección participó el senador Roy Barrreras, quien interpuso la tutela que estudia la Corte. Y avaló el que presentó el magistrado Antonio José Lizarazo.



Lizarazo se declaró impedido ya que, antes de llegar a la Corte Constitucional, durante las negociaciones de paz con las Farc, participó "como asesor externo de la Delegación del Gobierno" en la discusión sobre participación política en el que se acordó crear las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

