Corte Constitucional moderniza el trámite en la revisión de tutelas

La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió transformar y modernizar la forma en la que se viene tramitando la revisión de las acciones de tutela que llegan al alto tribunal, y que pueden ser elegidas para su exámen.

Desde el 31 de julio ese procedimiento cambiará, pues ya no se hará con el papel físico sino a través de medios electrónicos.



Así, mientras la Corte revisaba al año unos 600.000 expedientes en papel, desde el 31 de julio lo hará a través de documentos electrónicos, para agilizar ese proceso.



Para esto, los despachos judiciales del país deberán enviarle a la Corte la demanda de tutela, el fallo de primera instancia, el escrito de impugnación y la sentencia de segunda instancia. El alto tribunal también podrá pedirles documentos complementarios y todo el expediente.



Esta medida de revisión electrónica se hará de forma permanente y facilitará el trámite de más de 100.000 acciones de tutela que han decido los jueces pero que no han sido remitidas al alto tribunal constitucional. Esta represa de tutelas se presentó como una dificultad en medio de la pandemia de coronavirus.



El nuevo procedimiento no afectará la revisión de unos 22.000 expedientes de tutela que se habían recibido físicamente en el alto tribunal antes de que el Consejo Superior de la Judicatura suspendiera los términos, el pasado 16 de marzo de este año por la pandemia de coronavirus.

Durante el trámite de selección, la Corte también les podrá pedir a los juzgados que le envíen piezas complementarias y, una vez la tutela sea elegida para su revisión, la corporación les pedirá por vía electrónica todo el expediente.



La Corte recibirá los expedientes de forma electrónica a través de canales como el Sistema de Información Tyba, y también con la Plataforma Electrónica de Remisión de Tutelas creada por la Corte Constitucional para los que no tengan el anterior sistema.

El alto tribunal también informó que los fallos o las decisiones de tutela y los documentos complementarios que deban remitirse deberán ser enviados por los despachos judiciales que los hayan decidido, y no por sus intervinientes.



"Se rechazarán de plano y no serán objeto de selección para revisión eventual de la tutela los expedientes que sean enviados directamente por quienes sean parte en las acciones de tutela", dijo la corporación.

Dentro de la Corte explicaron que esta transformación permitirá avanzar para, más adelante, poder implementar la inteligencia artificial en la selección de tutelas.



