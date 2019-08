Con tutela, exsenador condenado por narcotráfico pide doble instancia

La Corte Constitucional estudiará de nuevo una tutela en la que una persona que fue condenada en única instancia pide tener una segunda revisión de su sentencia.

El alto tribunal estudiará el caso de Martín Emilio Morales Diz, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 25 años de prisión en el 2018. La Sala Penal lo encontró responsable de traficar cocaína desde San Antero (Córdoba), de aliarse con bandas criminales como las Águilas Negras, y de intentar asesinar a una persona a la que le debía dinero.



La investigación contra Morales se inició por la denuncia de Yoiner Enrique Sánchez Gutiérrez, alias 'el Chiquito', quien aseguró que el político convino con otras personas la integración de una organización delictiva "con la finalidad de sacar del país estupefacientes desde el municipio de San Antero (Córdoba) a Centroamérica".



Esa red criminal operó desde el 2005, época en la que Morales era alcalde de San Antero, hasta el 15 de mayo del 2012 cuando ya era senador de la República.



La condena contra Morales se dio en única instancia a pesar de que desde el 18 de enero del año pasado entró en vigencia la ley de doble instancia, que estableció un nuevo procedimiento en la Corte Suprema de Justicia para investigar y juzgar a los aforados.



Aunque la ley -que no es retroactiva, es decir, que no abarca casos anteriores al 2018- ya había entrado en vigencia, la Corte Suprema de Justicia sentenció a Morales en mayo del año pasado en un proceso de única instancia porque las dos nuevas salas que estableció la nueva norma todavía no habían sido creadas ni estaban operando, y el Congreso no había establecido las reglas de un régimen de transición.



Así, la Sala Penal de la Corte consideró que no se podía paralizar la justicia y, por lo tanto, mientras las nuevas salas eran conformadas y comenzaban a trabajar, siguió dictando sentencias con las antiguas reglas.

Por eso a Morales no se le concedió el beneficio de poder apelar su fallo condenatorio, lo que lo llevó a presentar una tutela afirmando que se le estaba vulnerando, entre otros derechos, el de la igualdad, porque el caso del exgobernador Luis Alfredo Ramos aún no se ha proferido una condena y, en cambio, en su proceso, sí hubo una decisión aplicándole las antiguas reglas.



En una primera decisión sobre la tutela de Morales, la Sala de Casación Civil le había dado la razón a Morales afirmando que la Sala Penal ya no tenía la competencia para condenarlo y que la carga de los problemas logísticos de la creación de las nuevas salas para garantizarle la doble instancia no la tenía que asumir Morales. Pero esa decisión fue tumbada por la Sala Laboral, que le dio la razón a sus compañeros de la Penal afirmando que mientras no entraran en operación las nuevas salas, no se le podía garantizar a Morales su derecho a la doble instancia, por lo que fue condenado con las reglas que se le podían aplicar en ese momento.



Como la Corte Constitucional escogió la tutela para revisión, ahora deberá definir si la Sala Penal vulneró los derechos de Morales a tener una segunda revisión de su condena, si ya no era competente para tomar una decisión en su caso, y si se le vulneró el debido proceso.



En la Corte hay cinco magistrados disponibles para tomar esta decisión ya que los otros cuatro (Gloria Ortiz, Alberto Rojas Ríos, Alejandro Linares y Luis Guillermo Guerrero) están impedidos porque Morales participó en el Senado en su elección como magistrados. Como solo cinco magistrados pueden votar, no se descarta que en el proceso se llamen a conjueces para poder tomar la decisión.



No es la primera vez que la Corte Constitucional se pronuncia sobre los derechos a la doble instancia, la impugnación del primer fallo condenatorio y la doble conformidad. En el 2014 la Corte le dio dos años al Congreso para regular el derecho de apelar el primer fallo condenatorio, y este año el alto tribunal le volvió a recordar al Congreso que debe crear un mecanismo que permita impugnar las primeras sentencias y lograr una doble conformidad (que dos jueces estén de acuerdo en que alguien es culpable).



Actualmente, el Centro Democrático está impulsando un proyecto de ley para concederle una doble instancia y doble conformidad retroactiva, desde 1991, a quienes en sus procesos penales no tuvieron esa garantía.

Los que no tuvieron doble instancia aunque la ley ya estaba vigente

Lo que se decida en el caso de Morales no sólo afectaría su situación, pues hay varios condenados que podrían estar en condiciones similares ya que recibieron fallos en única instancia a pesar de que la ley de doble instancia ya había entrado en vigencia.



Al revisar los registros de la Corte Suprema, EL TIEMPO encontró por lo menos 9 personas más que fueron condenadas después de enero del 2018 con las reglas de juego que se le aplicaron a Morales.



Así fueron condenados en febrero del 2018 los exmagistrados Fernando Castañeda y Félix María Galvis Ramírez, por concierto para delinquir, peculado y prevaricato. En febrero del 2018 también fue condenado el exgobernador de Casanare Whitman Herney Porras por corrupción, y el exsenador Bernardo Miguel 'el Ñoño' Elías, por el caso de Odebrecht. En marzo del 2018 la Sala Penal condenó en única instancia al polémico exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, por su participación en el 'Cartel de la Toga', y también condenó a José Alberto Pérez Restrepo, gobernador de Guaviare, por concierto para delinquir.



En marzo del año pasado también fue condenado el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus por corrupción en su departamento, y en junio hubo una nueva condena contra Whitman Herney Porras por corrupción.



En julio fue condenado el exgobernador de La Guajira José Luis González Crespos, por un contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y en noviembre fue condenado el exgobernador de La Guajira Wilmer David González Brito por corrupción electoral.



