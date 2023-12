Cada día de este año, los colombianos presentaron, en promedio, 2.066 tutelas

Este año, según cifras de la Corte Constitucional, la presentación de tutelas registró el pico más alto de las últimas tres décadas. Desde la aparición de esa figura de protección de derechos fundamentales en 1991, los colombianos han radicado ante los jueces del país 9’897.776 tutelas.



El impresionante balance sobre ese recurso fue presentado bajo la presidencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera.

#CifrasDeLaCorte 📊 | En 2023, se han radicado cerca de 725.000 tutelas. Este número representa el máximo histórico de tutelas radicadas en la historia de la Corte.



“Esta herramienta ha sido primordial para la materialización de la justicia, la inclusión social y el respeto por todos los grupos minoritarios, étnicos y culturales”, señaló la Corte Constitucional en uno de los documentos de presentación de su balance.



Hasta el 19 de diciembre de este año, se radicaron en el país 729.614 tutelas, es decir, 96.151 más que en el 2022, cuando se reportaron 633.463. En el 2021 fueron 462.066 y el 2020, durante la pandemia, se radicaron 295.559, la cifra más baja de los últimos 10 años.



La cifra de este 2023 da cuenta de que, en promedio, cada día los colombianos presentaron 2.066 tutelas.

Palacio de Justicia, sede de la Corte Constitucional. Foto: EL TIEMPO

De los recursos radicados este año, el 50,2 por ciento de los accionantes son hombres, el 41,5 por ciento son mujeres y el 8,3 por ciento, personas jurídicas.



Además, este año se observó que 5 de cada 10 tutelas involucraron a población adulta mayor y 2 de cada 10, a menores de edad. El 3,78 por ciento de los accionantes eran de origen extranjero.



Los derechos más tutelados a lo largo de este año fueron el de petición, con un 48,3 por ciento; salud, con un 26,8 por ciento; debido proceso, con el 15,39 por ciento; vida, con un 7,6 por ciento; mínimo vital, con 6,35 por ciento y seguridad social, con 5,28 por ciento.



Solo en este año, las acciones de tutela han llevado a decisiones de fondo tan importantes como el estado de cosas inconstitucional ante la violencia que persiste contra los líderes sociales del país. Para llegar a esa decisión, que implica la adopción de medidas para proteger a los defensores de derechos humanos, la Corte Constitucional examinó 20 tutelas radicadas en distintas zonas del país.

En términos de ubicación geográfica, entre las ciudades que más radicaron tutelas se encuentra Bogotá, con 96.900, que corresponden al 21,09 por ciento; le sigue Medellín, con 44.693 (9,73 por ciento); Cali, con 28.879 (6,28 por ciento); Cúcuta, con 16.324 (3,55 por ciento), y Barranquilla, con 15.089 (3,28 por ciento).



En primera instancia, según el informe de la Corte Constitucional, se concedieron total o parcialmente 47 de cada 100 tutelas que se presentaron.

¿Se reformaría?

A punto de cumplir 32 años de la aparición de esa figura con la Asamblea Nacional Constituyente, una reforma de la tutela aparece en los temas que serán analizados por el Gobierno en el marco de la reforma de la justicia que será llevada el próximo año al Congreso.



El ministro de Justicia, Néstor Osuna, reconoció la importancia de esa figura y señaló que no se trata de debilitar los alcances de ese recurso, sino de aclarar un tema puntual frente a las tutelas contra sentencias, de hecho, destacó que ha sido tan importante que "desde su creación uno de cada cinco colombianos ha presentado una tutela".



“La posibilidad de un retoque al artículo 86 en cuanto a la tutela contra sentencias judiciales no en el sentido de prohibirla, sino de regularla constitucionalmente para darles claridad a las reglas de procedencia de esas sentencias contra tutela”, dijo Osuna.

Néstor Osuna, ministro de Justicia. Foto: Ministerio de Justicia

Además, la idea que será socializada en enero con la comisión que examinará la reforma apunta a agravar las consecuencias para quienes desacaten los fallos de tutela. Hoy, según reportes de la Corporación Excelencia en la Justicia, en 2018 hubo desacatos en el 45 por ciento de las tutelas radicadas; en 2017, la cifra fue de 37 por ciento y en 2016, la tasa fue de 45 por ciento.



“La acción de tutela es la herramienta jurídica más utilizada por todos los colombianos, es más, ya no parece un remedio judicial, sino realmente una herramienta de la vida cotidiana (…) ese recurso no se toca, una figura que tiene semejante arraigo popular y que ha funcionado para muchos problemas no se toca”, añadió el funcionario.



Para Gonzalo Ramírez Cleves, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, la tutela se viene utilizando para proteger los derechos fundamentales de las personas y, a lo largo de los años, se ha extendido a personas jurídicas e incluso a entidades como la naturaleza para proteger lo que podría ser su entorno.



Sin embargo, el académico considera que desde hace bastante tiempo se ha producido “una hiperutilización” de este mecanismo debido a su rapidez para la obtención del resultado. “Eso demuestra que los otros mecanismos judiciales carecen de esta rapidez, y el término de la tutela son diez días hábiles y se resuelve la protección de un derecho fundamental”.

Los derechos más tutelados fueron el de petición con un 48, 3 %, salud con un 26, 8 % y debido proceso con el 15, 39 %. Foto: Martín García. ELTIEMPO

Destacó Ramírez que muchas de las tutelas que se presentan son “por falta de respuestas idóneas” de la administración en las peticiones que se presentan.

Además, el jurista expone que la radicación de tantas tutelas indica que el sistema judicial “tiene un problema” de represamiento de casos que se ha tratado de mejorar con el pasar de los años.



“Esto hay que verlo en cada caso cómo funciona, porque en esos tres derechos –petición, salud y debido proceso– es donde más se ocupa la Rama para resolver esos casos, lo cual colapsa también un poco la administración de justicia, porque los jueces, en general, tienen que resolver las tutelas, además de los casos ordinarios que tienen”, dijo.



Por su parte, el abogado Juan David Bazzani Montoya, calificó como “dramático” el hecho de que a la Corte esté llegando un alto número de tutelas. “Esta situación pone en evidencia lo que gritan los colombianos: el Estado no está asegurando el cumplimiento de los derechos de los asociados como corresponde. Esto nos obliga a cuestionarnos sobre nuestras políticas como país y como sociedad”.



Los juristas consultados por EL TIEMPO coinciden en que desde la creación de la tutela, esta puede ser ejercida por cualquier ciudadano que resida en el país, sin distinción de nacionalidad, sexo, edad o grupo étnico. Además, se puede ejercer sin necesidad de abogado.

Magistrados de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

El año de la Corte

De otra parte, en 2023, la Corte Constitucional profirió 585 sentencias, 23,41 por ciento más que en 2022, y resolvió 2.611 conflictos entre jurisdicciones, el doble respecto del año anterior.



Resaltó la Corte que, hasta octubre de 2023, alcanzó decisiones de la siguiente manera. En primera instancia, 192.214 tutelas fueron concedidas; 120.543 fueron calificadas como hechos superados; 65.433, improcedentes; 63.484, negadas; 14.511, concedidas parcialmente y 1.206 fueron rechazadas.



Respecto a decisiones de segunda instancia, se tiene que 73.782 tutelas fueron confirmadas; 17.851 fueron revocadas; 5.341, confirmadas con adición; 4.937 fueron dadas como hecho superado y 3.976 fueron revocadas de manera parcial.



En cuanto a las acciones de inconstitucionalidad, la corporación reportó que la Ley 2277 de 2022 (reforma tributaria) recibió 55 demandas; la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo) recibió 401 demandas. El Código Penal recibió 26 demandas, el Código Civil fue demandado en 20 oportunidades, el Código de Procedimiento Penal registró 11 demandas y el Código Nacional de Tránsito recibió 9 demandas.



Este año, la Corte Constitucional destacó dentro de su balance la reducción de los tiempos respecto a la decisión en salas de revisión e indicó que este año alcanzaron 30 días menos con respecto a 2022.



Reportan, además, un acercamiento a los territorios con actividades en 18 departamentos del país en las que asistieron cerca de 3.000 personas, entre niños, niñas, adolescentes y comunidades étnicas. Y destacan que, en procura de fomentar espacios de participación ciudadana, se llevaron a cabo 10 audiencias públicas y sesiones técnicas en temas de interés nacional.

Hernando Herrera Mercado-Presidente Corporación Excelencia en la Justicia. Foto: Corporación Excelencia en la Justicia.

‘Este recurso ha acercado más la justicia al ciudadano’

Para Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, la tutela, como ningún otro instrumento o herramienta de defensa legal, “ha acercado la justicia al ciudadano, y de ahí su importancia y su crecimiento exponencial”



Según cálculos de la Corporación, al año, se están presentando, en promedio, más de 620.000 tutelas por diferentes factores. Uno de ellos es por su agilidad.



“La tutela tiene unos términos perentorios para que sea fallado por los jueces que conocen de las mismas, y además se despachan sus instancias de manera muy célere. Lo segundo, su informalidad. La tutela es un mecanismo flexible que permite ese acceso directo ciudadano a la justicia”, señaló Herrera.



Frente al reciente anuncio de reformar la justicia y si esta debería incluir la tutela, el abogado consideró que desde la corporación “no advertimos que deban surtirse reformas estructurales a la tutela, en lo que hace precisamente de su alcance, de su finalidad la defensa de derechos fundamentales individuales”.



Tampoco dicha reforma se daría en lo que hace a los términos que permiten que la tutela sea decidida muy rápidamente.



“Tal vez lo que sí podría ser objeto de revisión tiene que ver en la competencia para conocer de las acciones de tutela. Y en este sentido, cuando nos referimos a ello, es precisamente, para buscar más especialidad. Pero en los elementos estructurales pensamos que la tutela debe seguir tal y como está”, destacó el director de la corporación.

Frente a la lectura de que este año se haya llegado una gran cantidad de tutelas radicadas, el académico señaló que este escenario envía tres mensajes.



"Lo primero, una mayor apropiación ciudadana en lo que hace la tutela un mecanismo que puede ser considerado por antonomasia el más importante para efectos de defender los derechos fundamentales individuales. Lo segundo también, y así lo reflejan las encuestas, una mayor favorabilidad de la tutela frente a otro tipo de procedimientos, y lo tercero, está enviando un mensaje de cara a las reformas. Cada vez más los ciudadanos imponen o desean mecanismos ágiles, eficientes y más flexibles para acceder a la justicia", señaló Herrera.

