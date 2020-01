Corte reconoce el derecho a la nacionalidad a hijos de migrantes

Luego de que la Corte Constitucional decidió revisar los casos de Sara y Yoel**, recién nacidos hijos de migrantes venezolanos, a quienes se les había negado la nacionalidad colombiana y estaban en riesgo de ser niños apátridas, el alto tribunal les reconoció este derecho fundamental, lo cual garantiza lo mismo para otros que estén en similar situación.

Según el Programa de Protección Internacional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, cuando se acrecentó la crisis venezolana y miles de migrantes con tiempo de permanencia en Colombia buscaban registrar a sus hijos, se les exigía la presentación de una visa. Si no la tenían, le hacían una anotación al registro civil de nacimiento expedido que decía 'no válido para nacionalidad'.



Así, los niños crecían 'apátridas', pues no contaban con ninguna nacionalidad, no eran venezolanos ni colombianos −para el caso de hijos de ciudadanos venezolanos−, y esto les dificultaba acceder a servicios de salud, alimentación, educación, entre otros.



Por eso, los miembros del Programa de Protección Internacional celebran que el caso que ellos llevaron, el de Yoel, haya prosperado.



Hace más de un año, el Programa interpuso una tutela considerando que la Registraduría vulneraba el derecho constitucional de Yoel a tener una nacionalidad. En primera instancia, un juez de Medellín negó el amparo solicitado, y en segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín ratificó esa decisión.



Sin embargo, la Corte consideró, primero, que los derechos Yoel y Sara (una menor a la que también se le había negado la nacionalidad) fueron vulnerados porque se pudo verificar la imposibilidad de los niños de acceder a la nacionalidad de origen de sus padres.



Además, el alto tribunal indicó que la negación de la nacionalidad de los niños repercute, además, en la vulneración "al reconocimiento del derecho a la personalidad jurídica, por ende, al ejercicio de los derechos y obligaciones de un ser humano en el sentido más básico".



En la sentencia T-006-20, se cuestiona el hecho de que se le exija a los padres migrantes documentos legales que certifiquen su estancia en territorio colombiano. Considera estas medidas restrictivas, pues la mayoría de veces no cuentan con ellos.



La Corte cuestionó que los juzgados y la Registraría hubieran condicionado la nacionalidad de un recién nacido en riesgo de apatridia a un trámite administrativo como la expedición de una visa.



Con la nueva sentencia se sigue exigiendo, entonces, que los padres tengan domicilio en territorio colombiano, pero este ya no se prueba con una visa (como tenían que hacerlo antes), sino con hechos más simples como tener un contrato o un negocio establecido.



Esta decisión establece, según el Programa de Protección Internacional, un precedente constitucional que respalda el derecho innegable y de alta jerarquía a la nacionalidad que tienen los hijos de migrantes nacidos en Colombia con riesgo de apatridia, y todas las implicaciones en el ordenamiento colombiano.

¿Esto no se había resuelto antes?

La Corte Constitucional se refiere a las medidas tomadas hasta ahora por el Congreso de la República y la Registraduría Nacional (Ley 1997 de 2019 y la Resolución 8470 del 5 de agosto de 2019), en la misma vía, como restrictivas y excepcionales. Ya no habrá tales restricciones, y se amplía el derecho que tienen los hijos de migrantes nacidos en Colombia a una nacionalidad basada en el principio constitucional del interés superior de los niños.

MARIANA WHITE LONDOÑO

ELTIEMPO.COM

*Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

**Nombres cambiados para proteger a los menores.