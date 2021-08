Corte Constitucional rechaza recusación que frenaba 60 procesos en curso

La Sala Plena de la Corte Constitucional negó una recusación que pedía separar al magistrado Alberto Rojas Ríos del conocimiento de al menos 60 procesos en curso en el alto tribunal.



La petición, presentada por Edison Pablo Zárate, Martha Camila Páez, Andrés Fabián Moreno y Delio Camilo Zúñiga, aseguraba que el periodo del magistrado Rojas ya se venció y que, por tanto, no podía examinar más procesos.



Alberto Rojas Ríos fue elegido como magistrado el 10 de abril del 2013 para un periodo de 8 años, de una terna que fue integrada por el Consejo de Estado. Se posesionó el 2 de mayo del 2013 pero estuvo fuera del alto tribunal 9 meses y 20 días dado que su elección fue anulada; no obstante, luego de varios recursos, fue reintegrado al cargo.



En febrero de este año, la Sala de Consulta del Consejo de Estado, ante una pregunta del Gobierno Nacional, estudió el caso y determinó que el periodo de Rojas finaliza en febrero de 2022. Posteriormente el mismo Rojas elevó otra consulta al Consejo de Estado, que fue respondida de la misma manera.



"Luego de examinar el alcance y contenido de las diferentes disposiciones de orden constitucional y legal que informan sobre esa particular situación, así como de las decisiones judiciales que en su momento la impactaron, y luego de adelantar interesantes e importantes debates jurídicos se llegó a la conclusión, en la sesión del día 24 de marzo de 2021, de que el período personal o individual del señor magistrado terminará en febrero del año 2022", dijo la Sala.



La recusación presentada aseguraba que la existencia de ese concepto del Consejo de Estado "no es una razón para que los demás magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional permitan la participación del señor Rojas en los procesos porque

se está permitiendo que una persona que no es juez complete disponga órdenes que carecen de validez".



Y añadía: "Cuando se permite que el ciudadano Alberto Rojas Ríos participe de los debates de las sentencias y con su voto se adopte la decisión, se está incurriendo en una conducta contraria a derecho, pues los magistrados toleran su presencia en la Sala Plena para beneficiarse de su voto, ya que sin sus votos sus proyectos no serían aprobados, como el caso de las curules de las víctimas o la eutanasia, o en los próximos días el nuevo modelo disciplinario de la procuradora Cabello".



Los ciudadanos pedían que se separara al magistrado Rojas de 60 procesos de constitucionalidad y uno de tutela. La recusación fue rechazada este este jueves y la Sala Plena seguirá con el estudio de la ponencia que pide revivir el partido Nuevo Liberalismo.



De otro lado, la recusación le pidió a la Corte informar los resultados de las actuaciones internas en el alto tribunal luego de que se publicara en 2020 un informe que daba cuenta de existencia de prácticas de acoso laboral y sexual, así como de un episodio que habría ocurrido en una fiesta de fin de año, que fue publicitado en 2020, y sobre el cual no hay queja ni denuncia alguna.

