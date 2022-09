De la manera más clara y entendible posible, la Corte Constitucional le explicó a un niño la decisión que salió a su favor, con la cual le protegieron derechos fundamentales que estaban en peligro.



En una de las partes de la sentencia, tres magistrados de la Corte le hicieron saber al menor de edad que conocen la situación por la que pasa en Pereira, Risaralda. "Sabemos que vives con tu abuelita y tu abuelito, a quienes quieres mucho. Sabemos también de las situaciones que viviste con tu papá y que probablemente eso te hizo sentir incómodo, triste y molesto", es uno de los puntos.



(Puede leer: Protesta social: Minjusticia planea reforma para evitar su criminalización)

El alto tribunal evaluó la difícil situación que pasó el niño al no recibir la mesada que mes a mes le correspondía, pues con la muerte de su mamá, la pensión de ella le quedó a él. Pero la plata fue malgastada por su papá, quien la recibía en su cuenta bancaria.



Al niño se lo dijeron de la siguiente manera: "Después tuvimos conocimiento de que, aunque tu mamá no está contigo, ella te dejó un dinero para que puedas estudiar, comer, jugar y divertirte. También nos enteramos de que no estabas recibiendo ese dinero. Por eso, los jueces tomamos algunas decisiones para proteger tus derechos".



(Puede leer: Corte hizo precisiones al concurso de méritos de la Dian, ¿de qué se trata?)

Aunque tu mamá no está contigo, ella te dejó un dinero para que puedas estudiar, comer, jugar y divertirte. FACEBOOK

TWITTER

En párrafos anteriores a ese, los magistrados le explicaron que su rol se encarga de impartir justicia, y que son los jueces que asumieron su caso una vez conocieron su historia a través de una tutela que puso la representante del niño en contra de una aseguradora que no quiso cambiar la cuenta bancaria a la que depositaban la plata del menor, pese a los malos manejos del papá.



Para hacer ese trámite, la gente de la aseguradora pedía que llegaran a ellos con la copia de la sentencia de un juzgado de familia que certificara lo requerido, a pesar de que la empres sabía las condiciones socioeconómicas en las que estaba el menor de edad.

Los detalles de la decisión

Con ponencia del magistrado José Fernando Reyes, una de las dependencias de la Corte Constitucional, en la que también trabajan las magistradas Diana Fajardo y Natalia Ángel, se protegieron los derechos del menor y se obligó a la aseguradora a que en menos 24 horas, después de ser notificados, permita modificar la cuenta bancaria pasándola de manos del papá a la abuelita, quien se dedica a la venta de arepas.



"Uno de los muchos derechos con los que cuentas es recibir y disfrutar el dinero que te dejó tu mamá. Por eso, tu abuela recibirá cada mes en su cuenta del banco tu dinero y te ayudará a administrarlo hasta que cumplas 18 años", fue el mensaje de los magistrados.



Ante este tipo de casos en los que se ven en riesgo los derechos de los menores de edad, el alto tribunal señaló que debe concederse el manejo de la pensión por sobreviviente a quien esté a cargo de la custodia del niño, en este caso, de la abuela. Pues al papá se le comprobó que abandonó a su hijo y no mostró interés alguno por hacerse cargo de él.



(Le dejamos: Visita conyugal no se puede restringir solo por la edad de la persona: Corte)



La Corte también le pidió a la Comisaria de Familia de Pereira que acompañe este proceso para que se declare la pérdida de la potestad parental del papá sobre su hijo. Otra de las tareas será establecer que este hombre se haga a cargo de la cuota alimentaria que por ley le corresponde.



Los últimos mensajes al niño por parte de los tres magistrados fueron que "está bien que vivas con las personas que te cuidan en este momento (tu abuela y tu abuelo). Otro juez estará muy pendiente de decidir si puedes volver a ver a tu papá. Ese juez, a quien podrás conocer cuando quieras, estará preocupado por ti y tratará de hacer todo para que estés mucho mejor".



También le dijeron "no te preocupes, nadie te obligará a ver a tu papá. Solo si tú lo deseas. Y puedes estar tranquilo porque, en cualquier momento, podrás decirle al juez, a tus abuelos o a la comisaria lo que quieres y lo que no quieres.

Lea otros artículos de Justicia: