‘No es verdad que no hubo limitación de la movilidad de los magistrados’: Reyes Cuartas

El nuevo presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes Cuartas, en entrevista con EL TIEMPO, habla de las versiones sobre el asedio al Palacio de Justicia, de sus retos en el cargo y la independencia institucional.



¿Cuál es la posición de la Corte Constitucional respecto a las presiones, que desde varios sectores se advierte se vienen ejerciendo a la Corte Suprema para elegir Fiscal?



El jueves, cuando se dio todo este tema, la Corte Constitucional sacó un comunicado de apoyo a la Corte Suprema de Justicia porque básicamente estábamos asistiendo a una posible incursión violenta, a la fuerza, a las instalaciones de la Corte Suprema y eso nos pareció demasiado grave. La Corte lo entendió y lo dijo en el primer párrafo de su comunicado, que la protesta y la manifestación pública es legítima y tiene que auspiciarse, pero lo que se tiene que deslegitimar es la consecución de las metas por objetivos violentos y lo que estábamos viendo era violencia, por eso se repudió.



Varios de los manifestantes hacen parte de la Guardia Indígena. Foto: Cortesía

El presidente Gustavo Petro afirmó que en la situación del jueves en el Palacio de Justicia “no hubo restricción a la libre movilidad de los magistrados”, ¿usted ha podido hablar con ellos, qué le contaron respecto a lo que ocurrió?



Hablé hoy (12 de febrero) con el presidente de la Corte Suprema (Gerson Chaverra Castro) y me dijo que no era correcto lo que había dicho el Presidente. Los magistrados no pudieron salir ni movilizarse libremente, sino hasta cuando el propio director de la Policía, general William René Salamanca, vino con sus hombres a abrir paso. No es correcto lo que dice el Presidente, hubo una limitación de la movilidad, los magistrados no pudieron entrar y salir. Me da pena decir esto, pero hay que decirlo con contundencia, en el Estado constitucional de derecho los responsables públicos tenemos un primer deber y es decir la verdad, hablar con la verdad y no es verdad que no haya habido limitación de la movilidad de los magistrados, los que vimos las imágenes sabemos que eso no era así.

¿Sienten ustedes que tienen todas las garantías de seguridad en el Palacio de Justicia?



El clima de este tiempo no es un clima de inseguridad, como en los tiempos del narcotráfico o de la guerrilla, que uno pudiera decir que hay un ambiente de zozobra. Yo puedo decir que estamos en una relativa tranquilidad, pero también es cierto que la seguridad del Palacio no es óptima, es decir, tres o cuatro vigilantes no son personal suficiente en una entrada; los sistemas de identificación de ingresos son totalmente falsables, aquí no hay identificación dactilar ni identificación facial. Hay un carné con el que las personas entran al Palacio y eso cualquiera lo falsea, está claro que eso no es seguro, eso no es serio. El Consejo Superior de la Judicatura y quienes tengan las responsabilidades sobre este tema deberían tomar nota de esto.



Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes en Colombia. Foto: Foto: Jesús Blanquicet

¿Cree que hay riesgos en el país de afectaciones a la independencia judicial?



La independencia judicial siempre está en riesgo. Mientras haya poderes que controlar, los actores públicos quisieran de alguna manera poder inferir en sus decisiones, es decir, que exista un riesgo para la independencia judicial no quiere decir que esto sea algo real. Lo importante es mantener la idea de que los actores públicos: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial tengan claro que una democracia se sostiene sobre los hombros de la independencia del juez. Si el juez no es independiente, entonces la vida de la democracia está en riesgo, por eso hay que luchar por la independencia de los jueces e incluso por los que no son jueces, porque no es una garantía de los jueces, sino de los ciudadanos.

El magistrado Gerson Chaverra Castro, presidente Corte Suprema de Justicia. Foto: Jesús Blanquicet/ EL TIEMPO:

Hace unos meses el presidente Gustavo Petro había reaccionado a un fallo de la Corte anunciando recortes de presupuesto. ¿Qué llamado hace frente al acatamiento de las decisiones judiciales?



Nosotros no estamos para hacerle llamado al Presidente ni a nadie, porque esa no es nuestra misión; estamos para decidir casos como fieles de la balanza, argumentado previa deliberación suficiente. Entiendo, como ser humano, al Presidente de que no esté contento porque sus planes se van a ver un poco afectados, pero también quisiéramos que el Presidente y todos los destinatarios de la sentencia entendieran que lo que hace la Corte es mantener la supremacía de la Constitución. Al Presidente le decimos que esto no lo hacemos para fastidiarlo o molestarlo, lo hacemos porque es nuestra misión mantener la supremacía de la Constitución y queremos que su tono no sea retaliativo con la Corte.



Tienen la puerta abierta a una reunión con el jefe del Estado…



Si me invitan a tomar un café yo podría ir, no tendría ningún problema en asistir porque entiendo que la relación de los poderes tiene que ser siempre armónica. Quienes representamos los poderes tenemos que tener buenas relaciones, cordiales, calmadas, de solidaridad y bondad. Habrá desacuerdos institucionales que se tramitan conforme a la Constitución. Todo lo demás son lecturas que algunos hacen en la calle y hasta eso también hay que respetarlo.

El presidente Gustavo Petro en la cumbre de gobernadores de la FND Foto: Presidencia

¿Cuáles son sus retos a su llegada a la presidencia de la Corte Constitucional?



El reto mayor siempre será mantener el buen nombre de la Corte, es decir, esta Corte tiene un nivel de prestigio no nacional, sino internacional. Quienes ocupen este cargo tienen esa primera misión, y ese mantenimiento del prestigio se logra sólo porque se tenga claro que la guarda de la supremacía de la Constitución es la misión fundamental. Que somos un contrapeso dentro de los poderes, dentro del sistema, y que eso tiene un gran valor y es el mantenimiento de la democracia. Que todo el mundo se tome en serio nuestras sentencias, que las acaten. Seguiremos con el mantenimiento y el fortalecimiento del personal. También tenemos como reto mantener la lucha contra la violencia basada en género, seguir con los programas contra el acoso sexual laboral, el tema de la pedagogía de los jueces con los ciudadanos y el fortalecimiento de la Constitución para los niños. Seguir defendiendo la niñez y las mujeres de este país. En alguna medida, dentro de lo posible, involucrar en las decisiones el Acuerdo Final de Paz, como una política pública que tiene que ser respetada. Además del fortalecimiento de la tecnología, la consideración de la utilización de la inteligencia artificial.

José Fernando Reyes Cuartas, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Cortesía

¿Cuáles cree que serían esos casos importantes que este año resolvería la Corte?



De esas tutelas que hacen un poco de ruido en la ciudadanía está una tutela de Esperanza Gómez que tiene que ver con el tema de la discriminación en el acceso a las plataformas. La tutela que tiene que ver con el cero rating y la libertad o no de información. Tenemos el caso de la familia multiespecies, esa será una tutela muy bella. Todos los que tenemos perros y gatos en la casa estamos muy pendientes de esa tutela, porque sin duda la defensa de los ‘perrijos’ y las ‘perrijas’ será una cosa muy bonita que la Corte tendrá que decidir. Vendrán muchas sentencias sobre el Plan de Desarrollo y sobre la reforma tributaria. Esos asuntos están en la agenda.



Una audiencia Corte Constitucional Foto: Corte Constitucional

¿Cuál es la posición de la Corte con relación a la propuesta de reformar la justicia, daría algunas sugerencias?

La Corte tiene vedado opinar sobre eso, porque son procesos que le ocupan debido a que será una ley estatutaria que, para que pueda regir, necesita un visto bueno de la Corte, entonces sin ese visto bueno de la Corte ninguna reforma de la justicia puede regir.

La saliente presidenta, la magistrada Diana Fajardo, ha realizado críticas respecto a la falta de equidad de género en los altos cargos de la Rama Judicial. ¿Cómo ve usted este tema?



Muy grave. Hay una sentencia que ya la Corte aprobó y que estamos un poco pendiente de su redacción final. En ella se habla de la paridad de género en las altas cortes como un mandato. Falta que se acabe de redactar y que el Congreso haga los ajustes y que la sancione el Presidente. Yo soy una persona absolutamente puesta del lado de la equidad de género y de la no discriminación y del respecto por las comunidades LGBTIQ+, es decir, estos son unos tiempos distintos y tomarse en serio la equidad de género y entender que el siglo XXI es el siglo de las mujeres, es un asunto clave para mí como juez constitucional.



¿De qué manera piensa la Corte mantener esa cercanía con el público?



Vamos a seguir haciendo visitas en territorio, seguiremos trabajando con la Constitución para los niños. Quisiera conseguir presupuesto para que la Corte pueda sesionar tres o cuatro veces el año fuera de Bogotá para que se dé ese acercamiento de la Corte. Yo creo que este año la misión es echar a andar los pódcasts y hacer presencia en TikTok, pues esta es una forma de acercarse a los menores y ese es un público que la Corte tiene que cautivar.

La sala de sesiones de la Corte Constitucional. Foto: Cortesía Corte Constitucional

Hace unos días la Corte realizó unas órdenes respecto a retrasos en pagos y falencias que impactan a las EPS, ¿cómo va eso?



Esa decisión salió de un seguimiento de la Sala que constata la Sentencia T-760. Esa Sala trabaja con todos los insumos que le llegan desde distintas fuentes, entre ellas, el Ministerio de Salud. En el tema de los presupuestos máximos –que estaban pensados para no desfinanciar las EPS con ocasión de los servicios que no están dentro de los planes de servicio– encontramos que la forma en cómo se calcula y otros elementos tienen desfases. En marzo vamos a hacer unas sesiones técnicas con el Ministerio y la Superintendencia y todos los actores para discutir el tema y mediar para que se logre una fórmula que permita resolver el problema.

