Corte Constitucional permite la divulgación de las órdenes de captura

La Corte Constitucional rechazó los argumentos de una demanda que pedía tumbar una norma del Código de Procedimiento Penal que faculta a la Policía Judicial para que publique en los medios de comunicación las órdenes de captura.

La demanda que llegó a la Corte aseguraba que la publicación de las órdenes de captura vulnera los derechos a la intimidad, al buen nombre y a la honra de las personas investigadas o sindicadas de delitos, porque no sólo se divulgan las órdenes de captura sino que se abre la puerta a que se conozca la vida privada de los procesados.



Además, aseguraba la demanda, la divulgación también puede afectar los derechos de los familiares de quien tiene una orden de captura "pues serán cuestionados por la sociedad en razón de su vínculo con un presunto delincuente".



Para el demandante, la divulgación da paso a que los medios de comunicación y la sociedad hagan señalamientos "afectando de forma psicológica y social la vida de la persona sindicada y la de sus familiares". También aseguró que esa publicidad de las órdenes de captura viola el derecho a la presunción de inocencia del capturado, pues se genera un reproche sobre su conducta sin que haya un proceso penal que determine su responsabilidad.

Tanto la Fiscalía General como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Universidad Libre y la Universidad de Ibagué le pidieron a la Corte Constitucional mantener la divulgación de las órdenes de captura pues, en todo caso, esa divulgación depende de que un juez de control de garantías avale la detención. Por eso consideran que esa divulgación no va en contra de la presunción de inocencia, ya que una detención se debe basar en motivos "razonablemente fundados, que permiten inferir la autoría o participación en la comisión de un delito".



También afirmaron que aunque la medida puede llevar a una restricción de los derechos a la intimidad, el buen nombre y la honra, "estos no son absolutos y, en consecuencia, pueden ser restringidos en aras de garantizar el derecho a la información de la ciudadanía".



Así, aseguraron, que la divulgación de órdenes de captura en los medios de comunicación busca un fin legítimo, pues esa acción es necesaria para "materializar la orden judicial y sus fines". Además, afirmaron, es una medida proporcional porque no tiene un impacto desmedido en los derechos del detenido ya que "no contiene información falsa, errónea o tendenciosa".



Los organismos que pidieron mantener la publicidad de las órdenes de captura le dijeron a la Corte que es una medida necesaria para lograr la comparecencia del imputado a un proceso penal y proteger su derecho a la defensa.



La Universidad Externado, en la otra orilla, le había pedido a la Corte tumbar la divulgación de las órdenes de captura considerando que esto facultaba a la Policía Judicial para que divulgue "sin matriz ninguna" estas medidas a través de los medios, violando los derechos de los detenidos, así como la jurisprudencia que asegura que "sólo las condenas definitivas pueden ser divulgadas".



La Procuraduría, por su parte, le dijo a la Corte que se debía mantener la norma demandada pues considera que en cualquier caso los que dan el aval son los jueces de control de garantías, quienes podrían establecer en qué casos la divulgación puede entorpecer la detención. Agregó que la publicidad de la orden de detención no es tendenciosa ni define la responsabilidad de una persona, sino que busca que el investigado comparezca ante la justicia.



