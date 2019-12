Corte ordena reintegrar a tres pilotos despedidos de Avianca

La Corte Constitucional acaba de aceptar una tutela que presentaron tres pilotos -entre ellos Juan Diego Gallo- quienes fueron despedidos de Avianca tras una huelga protagonizada a finales del 2017.



(Le puede interesar: Respiro de fin de año para Avianca Holdings)



Por siete votos contra dos, la mayoría de magistrados consideraron que, tras su despido, se vulneraron los derechos al debido proceso. Así, los magistrados aceptaron la ponencia que presentó Carlos Bernal Pulido frente al tema, y ordenaron el reintegro de los tres exempleados.



La Corte consideró que en estos despidos no medio una revisión del Ministerio del Trabajo y, por lo tanto, los tres pilotos no podían ser despedidos.



Entre los magistrados que salvaron su voto, algunos consideraron que la tutela era improcedente.

Esta tutela es distinta a otra que ya había fallado la Corte Suprema de Justicia, y en la que consideró que la huelga de Avianca fue ilegal.



En esa ocasión, el alto tribunal negó una tutela de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, afirmando que el paro no fue legítimo porque no contó con las mayorías de trabajadores de Avianca, y porque además el servicio de transporte no se puede frenar ya que se ponen en riesgo los derechos de los ciudadanos, por tratarse de servicios esenciales.



Esa tutela de la Corte Suprema no fue elegida por la Corte Constitucional.



JUSTICIA