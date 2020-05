Corte no alcanzó a decidir sobre tutela de Andrés Felipe Arias

Tras un intenso debate y al menos cinco horas de discusión, la Corte Constitucional levantó su sala plena esta miércoles sobre las 7 y 28 de la noche, y no alcanzó a tomar una decisión para definir si le concede o no al exministro de agricultura Andrés Felipe Arias la posibilidad de impugnar el fallo que en el 2014 lo condenó a 17 años de prisión.



En esa fecha, Arias fue condenado por la Sala Penal por el caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro en el que, según el expediente en el alto tribunal, hacendados y grandes agroindustriales terminaron beneficiándose de subsidios que eran para pequeños campesinos y agricultores.

El alto tribunal revisó este miércoles la tutela que Arias había presentado contra la Corte Suprema de Justicia y que fue negada tres veces por ese alto tribunal (por su sala Penal, Civil y Laboral), en la que el exministro pedía que le dieran la posibilidad de impugnar ese fallo condenatorio.



Esto porque la condena en su caso se dio en única instancia, ya que esas eran las reglas de juego que la Constitución y las leyes permitían para esa época para los aforados. En ese momento los aforados constitucionales (como magistrados, fiscales, ministros, gobernadores, etc) eran condenados en única instancia bajo la garantía de ser juzgados por un cuerpo colegiado de la máxima jurisdicción en lo penal; la Sala de Casación Penal.

Aunque la Corte Suprema de Justicia le había negado la tutela considerando que su fallo ya era cosa juzgada, y que fue condenado con las leyes que estaban vigentes y que impedían una segunda instancia, en la Corte Constitucional algunos magistrados consideran que a Arias se le deberíe reconocer el derecho a la doble conformidad, es decir, a impugnar ese fallo condenatorio para que un segundo juez confirme esa condena o la tumbe.



El alto tribunal evaluó en su sesión la ponencia que presentó la magistrada Diana Fajardo, que iría en la vía de proteger el derecho de Arias a impugnar su fallo. Sin embargo, pese al intenso debate los magistrados no alcanzaron a decidir si la mayoría acepta o no esa propuesta de fallo.



Desde el 2014 el alto tribunal ha reconocido esa garantía recordando que es un derecho ordenado por el sistema internacional. Incluso, en el caso de Arias, el Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronunció en el 2018 pidiéndole al Estado que le permitiera una segunda revisión de su condena.



Todos estos elementos podrían jugar a favor del exministro. En por lo menos tres fallos anteriores la Corte Constitucional le había ordenado al Congreso legislar para crear una regulación y normativa que les permita a las personas poder tener una doble conformidad (que dos jueces distintos encuentren que alguien es culpable) y una doble instancia (que un juez pueda revisar la primera condena emitida por otro). Por esa orden en el 2018 el Congreso profirió la ley de doble instancia que creó dos nuevas salas en la Corte Suprema para que los aforados pudieran impugnar sus fallos. Pero esa ley no fue retroactiva, por lo que no tuvo en cuenta casos como el de Arias.



En otras decisiones, la Corte Constitucional le había concedió la doble instancia al exsenador Martín Emilio Morales Diz, cuya condena se emitió en el 2018. Y en una tutela que presentó un concejal que había sido condenado en el 2016, pese a que en primera instancia había sido absuelto, el alto tribunal ordenó la doble conformidad. A partir de fallos como el de Morales, la Corte Suprema, de oficio, decidió concederle la doble instancia a condenados en única instancia después del 2018 como el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, o el exsenador Bernardo Miguel 'el Ñoño' Elías.



En el caso de Arias, es la primera vez que la Corte Constitucional se pronunciaría sobre una tutela de alguien condenado antes del 2018. Esa fecha es clave porque, según los registros de la Corte Suprema de Justicia, por lo menos 230 personas fueron condenadas en única instancia hasta ese momento en el que se cambió la ley.



Si la Corte llegara a conceder lo que pide Arias, se podría abrir una puerta para que todos esos condenados por la Corte Suprema -en casos como yidispolítica, chuzadas, parapolítica-, puedan interponer tutelas y alegar que también deben ser favorecidos con una impugnación de su condena.



