Corte mantiene el aborto sin límites de tiempo

Tras comenzar a las 9 de la mañana un debate clave para el futuro del aborto legal en el país, la Corte Constitucional decidió que no se viable poner límites de tiempo para la interrupción voluntaria del embarazo en el país que está permitida en tres causas desde el 2006.



Así el alto tribunal aceptó la tutela de una mujer de 33 años en cuyo caso una jueza ordenó medidas cautelares a su favor para que se practicara un aborto en la semana 26, debido a que por diferentes trabas burocráticas no había podido acceder a esa práctica pese a que cumplía con la causal relacionada con las malformaciones del feto y el riesgo para la vida y salud de la madre.

En una votación en la Sala Plena la mayoría de la Corte tumbó la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, quien les había propuesto a sus colegas ordenar que se regularan limitaciones para acceder al aborto en las causales legales, después de la semana 24 de gestación.



Los magistrados no le dieron la razón a Pardo. considerando que la Corte no puede poner límites de tiempo para el aborto, mantuvo las tres causales permitidas en el 2006.



Al tumbar la ponencia de Pardo se debe elaborar un nuevo proyecto de fallo que deberá ser escrito por el magistrado José Fernando Reyes Cuartas.



El alto tribunal exhortó al Congreso para regule si se deben establecer o no plazos frente al aborto.



En el debate ante la Corte hubo dos posiciones encontradas que tuvo que evaluar el alto tribunal: la de quienes consideran, como Pardo, que se debe poner límites porque desde los seis meses un feto puede vivir independientemente de la madre, y la opinión de quienes consideran que imponer restricciones podría afectar aún más el acceso al aborto legal, que aunque fue despenalizado hace 12 años, sigue afrontando toda clase de barreras.



El caso se inició por una tutela que presentó una mujer de 33 años que tenía 26 semanas de embarazo. Aunque su médico le recomendó la interrupción voluntaria del embarazo, debido a que el feto presentaba malformaciones y podía poner en riesgo la vida de la madre (dos de las causas de aborto despenalizadas por al Corte en el 2006), la mujer enfrentó toda clase de trabas por parte de hospitales para poder acceder a esta práctica.



La mujer pudo acceder al aborto en enero de este año, después de que una jueza ordenó como medida cautelar que se le practicara la interrupción del embarazo.



El caso llegó a revisión de la Corte Constitucional y la ponencia le tocó por reparto a la magistrada Cristina Pardo, quien aseguró en su propuesta de fallo que nunca se probó que estuviera en riesgo la vida de la madre, regañó a la jueza que ordenó la interrupción voluntaria del embarazo, y dijo que se cometió un feticidio.



Al ser esta magistrada la ponente, varias organizaciones que defienden el aborto en Colombia alertaron sobre la posibilidad de que Pardo limitara las causales con las que hoy se permite acceder a esa práctica en el país, debido a que en el pasado, cuando era Secretaria de Presidencia, hizo declaraciones que mostraban una tendencia en contra del aborto.

Así está el aborto en Colombia

En el país, el aborto fue despenalizado por la Corte Constitucional en el 2006, cuando determinó tres causales bajo las que se puede abortar: cuando es un riesgo para la salud física y mental de la madre, cuando hay una malformación del feto, y cuando el embarazo es producto de una violación.



Pese a que han pasado 12 años desde que la Corte permitió el aborto en esas tres situaciones, organizaciones de derechos humanos aseguran que aún las instituciones médicas siguen poniendo toda clase de trabas para cumplir con esos procedimientos. Una prueba de ello es que entre el 2006 y el 2016, la ONG Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres atendió unos 1.000 casos de mujeres a las que les pusieron problemas para acceder a ese derecho pese a que cumplían una o varias de las causales.



En Colombia a nivel nacional, la tasa de abortos es de 39 casos por cada 1.000 habitantes. En Bogotá, la tasa es de 66 casos. La razón por la que las mujeres más solicitan un aborto es por el riesgo para la vida o salud de la madre.



Según una encuesta hecha por Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, el 56 por ciento de colombianos está de acuerdo con el aborto cuando hay una afectación a la salud mental de la mujer, el 64 por ciento cuando fue producto de una violación, el 67 por ciento cuando la vida de la madre está en riesgo y el 69 por ciento cuando hay malformaciones del feto incompatibles con la vida.



Las organizaciones que defienden a las mujeres han dicho que las demoras para acceder a un aborto se debe a trabas burocráticas u obstáculos geográficos y de atención en salud. Además, algunas EPS tienen una ruta de atención que dilata la práctica, a veces el embarazo no se detecta de forma temprana, o los diagnósticos sobre el riesgo para la salud o las posibles malformaciones se demoran.

En el 87 % de los casos que acompañó la Mesa, las mujeres estaban en el segundo trimestre de gestación.



En los abortos clandestinos, el 33 por ciento de mujeres sufren complicaciones médicas.



JUSTICIA

En Twitter@JusticiaET