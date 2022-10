Juan Carlos Cortés, quien fue elegido por el Senado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, manifestó ante esa Corporación lo que serían sus retos en el tribunal constitucional.



En su presentación previa a la elección, Cortés señaló que el derecho debe buscar que la gente viva mejor y solucione las controversias porque si no, no sirve.



Por eso, Cortés indicó que se requiere un constitucionalismo democrático comprometido con las garantías y los derechos, que escuche a la ciudadanía y que sea capaz de ponderar las decisiones mayoritarias con las legítimas aspiraciones de las minorías.



"En la era de la información, del metaverso, del problema climático, de la volatilidad económica y de la polarización, cuán importante es el constitucionalismo. Necesitamos uno fuerte, creativo, visionario que nos ayude a fortalecer el estado democrático. ¿Qué sería de Colombia sin una Corte Constitucional? El papel de este alto tribunal ha sido fundamental para dar legitimidad institucional y democrática al país y tenemos una Constitución de verdad, viva y operante", señaló.



"Ha sido esencial el papel de la Corte en múltiples temas. Reconocimiento de la autonomía individual, del matrimonio igualitario, de la libertad de expresión, de la posibilidad de participación de las víctimas, de la institucionalización del acuerdo de paz, el reconocimiento de las comunidades afro y de los pueblos indígenas, del ambiente, en fin, y qué decir del derecho a la salud", agregó.



No obstante, Cortés, quien es de origen liberal, dijo que los retos son mayores.



"Tenemos aún mucha Constitución por hacer práctica. La violencia, la discriminación contra las mujeres, el ataque a los líderes sociales, los problemas de impunidad, así como las injusticias con el campesinado, el agro y lo rural nos demandan una acción enérgica para fortalecer la Constitución. Es el tiempo de cerrar las brechas que aún no hemos podido cerrar como sociedad", subrayó.



'Erradicar la violencia contra la mujer'

Juan Carlos Cortés González Foto: Senado

En primer término, Cortés planteó "hacer efectivos como Estado los derechos sociales, incluir a todas y todos en un desarrollo justo, sustentable y realizar la dignidad sin discriminaciones".



"Tenemos como cruzada la erradicación de toda forma de violencia, exclusión o inequidad de la mujer. Ese es un propósito fundamental del Estado y de la sociedad. La Corte ha avanzado mucho en ello con líneas jurisprudenciales, pero a este proceso aún le falta mucho por recorrer", precisó.



"Soy un convencido de la necesidad de deconstruir las prácticas patriarcales y esto arranca en lo personal, en la casa, en el colegio, en las instituciones, pero además soy un convencido de que la equidad y la justicia con la mujer solamente cuando seamos capaces como sociedad de garantizar a la mujer la autonomía económica, la inclusión productiva y el derecho al trabajo sin ambages", agregó.



Para Cortés, bajo esa línea, son retos "principales eliminar toda forma de discriminación salarial y prestacional, los techos del cristal, reconocer la economía del cuidado y garantizarle a esas mujeres, que representan el 20 por ciento del PIB, el espacio en la economía, en la política, en la institucionalidad y en la sociedad a que tienen derecho".



En su discurso en el Senado, Cortés dijo que es "fundamental que seamos capaces de consolidar esa paz integral anhelada".



"Ese es un reto enorme en el que tenemos que unir nuestras conciencias para lograr esa condición de paz. En tiempos en que la humanidad vive la guerra y la fuerza, Colombia tiene que ser un ejemplo, como ya lo es, de construcción inteligente y humana de paz", agregó.



Y, en un tercer lugar, Cortés González habló de "superar la brecha ambiental y garantizar una lucha frontal contra el cambio climático. Hemos afectado tanto nuestro planeta y a los seres que en éste habitan que nos encaminamos hacia la extinción y, por eso, una prioridad del Estado es la garantía de los derechos de la naturaleza".



De otro lado, Cortés habló de "recuperar la fuerza legitimadora de la tutela. La existencia según las estadísticas de alto número de fallos que no se cumplen o los Estados de Cosas Institucionales que se proyectan en el tiempo sin solución real nos ponen unos grandes retos y expectativas para solucionarlo".



Y, preguntando sobre qué hacer para evitar casos como los de la reforma a la Ley de Garantías, que fue aprobada por el Congreso a sabiendas de que era abiertamente inconstitucional, Cortés precisó que la ley no contempla una medida cautelar que permita su suspensión, lo que sí pasa con actos administrativos.



"En este Congreso se hacen los debates públicos y un argumento esencial es validar la constitucionalidad de lo que se está analizando y debatiendo. Seguramente tendremos que evaluar mecanismos, como anticiparnos en el tramite de leyes que requieren revisión previa de ese organismo, para asumir el conocimiento de las mismas y de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional porque no existe en el ordenamiento jurídico una medida cautelar de parte de la Corte. Pero hay otros mecanismos como las mismas objeciones presidenciales en caso que se requieran", agregó.

