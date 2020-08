'JEP debe priorizar solicitudes de libertad': Corte Constitucional

En la mañana de este mares, la Corte Constitucional, emitió un comunicado en el que le pide a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, darle prioridad a las solicitudes de libertad.



El objetivo de la solicitud es "evaluar las estrategias de descongestión que ha implementado, con el fin de resolver la acumulación y represamiento de las solicitudes de concesión de beneficios en dicha jurisdicción".

De acuerdo con la Corte Constitucional, al revisar 20 acciones de tutela acumuladas, que fueron promovidas por 25 comparecientes ante la JEP, se hace la solicitud.



En ellas, explica la Corte, los comparecientes indicaron que, en escritos dirigidos ante la Sala de Amnistía e Indulto y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esa justicia, han solicitado la concesión de los beneficios previstos en la Ley 1820 de 2016.



"Sin embargo, estos no fueron contestados conforme a los términos legales. Los tutelantes manifestaron que, la omisión en la solución de las solicitudes de concesión de beneficios vulnera sus derechos fundamentales de petición, debido proceso, y acceso a la administración de justicia", señala la Corte en su comunicado.

Para la Corte Constitucional, en los casos en los que no se ha dado respuesta a las peticiones de libertad, lo que se traduce en la "concesión de beneficios" se advierte a la Sala de Amnistía e Indulto y a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que, "en un plazo de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta providencia, elaboren un cronograma en el que informen a los accionantes cuándo serán efectivamente resueltas las solicitudes pendientes".



De igual forma, exhorta a la JEP a que "conforme al reglamento vigente, mantenga la vigilancia y evaluación periódica de las medidas de descongestión, y cada seis meses, en cuanto sea conveniente".



Y que en caso de ser necesario, ajuste los planes adelantados por la Sala de Amnistía e Indulto y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas "con el fin de garantizar que se apliquen y profundicen los mecanismos que evidencien mejores resultados".



"En todo caso, las instancias de la JEP deben priorizar la respuesta de los requerimientos dirigidos a obtener la libertad personal de los comparecientes, ello en atención al papel central que tiene este derecho en el ordenamiento constitucional", puntualiza la Corte.



