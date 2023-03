El senador Miguel Uribe tendrá tres días para corregir una demanda que había enviado a la Corte Constitucional contra la reforma tributaria (Ley 2272 de 2022) luego de que el alto tribunal inadmitió para estudio su recurso.



(Lea también: Magistrado con diabetes se declara impedido en demanda sobre bebidas azucaradas).



Uribe había interpuesto el recurso el 8 de febrero y en un auto del 14 de marzo, la magistrada Paola Meneses le informó que su demanda no cumple con los requisitos mínimos para que sea estudiada.



(Le puede interesar: Exmagistrado de la Corte Constitucional demandó la tributaria de Petro).

"La suscrita magistrada constata que la demanda no cumple con los requisitos generales previstos por el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991. Esto, por cuanto, si bien el demandante (i) aportó un ejemplar de la publicación oficial, (ii) señaló las normas constitucionales presuntamente infringidas, (iii) expuso las razones que sustentan la acusación, y, por último, (iv) adujo la razón por la cual la Corte es competente para conocer la demanda, no precisó cuál es la norma demandada", se lee en el auto de inadmisión.



El mismo auto, de 11 páginas, señala que la demanda no satisface las cargas mínimas argumentativas y que los argumentos presentados no cumplen con requisitos de claridad, certeza, especificidad y pertinencia.



(Puede leer: Cayó en El Dorado hombre que transportaba 3.000 gramos de oro rumbo a Turquía).



"La demanda no cumple con el requisito de suficiencia. Habida cuenta de la falta de claridad, certeza, especificidad y pertinencia de los pretendidos cargos, la suscrita magistrada advierte que el actor no aportó elementos de juicio que susciten una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma demandada", se lee.



Por ese motivo, la demanda fue inadmitida pero se le concedieron 3 días al demandante para que proceda a corregirla, si no lo hace, el recurso será definitivamente rechazado.



(Más notas: ¿Cuáles son los 6 tipos de acoso laboral y qué hacer si es víctima de este?).



La demanda de Miguel Uribe es la séptima, entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, que llega al alto tribunal contra la Ley 2272 de 2022, de acuerdo con registros de la Corte Constitucional, varios de esos recursos han sido rechazados, otros se acumularon.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: