Corte Constitucional revisará glifosato por cruce de versiones

Dos años después de que la Corte Constitucional falló una tutela a favor de las comunidades de Nóvita (Chocó) que se vieron afectadas por el uso del glifosato, y de que el alto tribunal impuso una serie de requisitos en caso de que el Gobierno quisiera volver a esta técnica para erradicar cultivos ilícitos, el alto tribunal hará una audiencia pública para ver qué tanto se han cumplido sus órdenes. La audiencia se hará el próximo 7 de marzo.

En el fallo del 2017 la Corte afirmó que el programa de aspersión de cultivos de coca con un producto tóxico debe ser objeto de consulta previa no sólo en Nóvita, sino cuando se realice sobre comunidades étnicas que se pueden ver afectadas.



Además, la Corte dijo que el Consejo Nacional de Estupefacientes sólo podría modificar la decisión de no reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato cuando cumpliera seis requisitos, entre ellos, la certificación de que este químico no implica un daño para la salud.



Al hacer un seguimiento sobre este fallo, el alto tribunal hizo sus propias averiguaciones pidiendo información a las autoridades competentes y encontró que hay versiones encontradas sobre si se planea volver al glifosato, y sobre si se está cumpliendo lo que ordenó el alto tribunal.



Por un lado, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes le aseguró al alto tribunal el 21 de diciembre pasado "no haber expedido ninguna autorización para la reanudación" del programa de erradicación aérea con glifosato.



Pero por el otro, el Gobierno Nacional, a través del Ministro de Defensa Guillermo Botero, le dijo a la Corte que hay una reanudación "del programa a través de un Plan Piloto de Aspersión con equipos teledirigidos".



Por esta razón, la Corte Constitucional dice que "ante los informes contradictorios, resulta necesaria la realización de una audiencia para adelantar el seguimiento de sus órdenes, en especial las relativas a los parámetros para que el Consejo Nacional de Estupefacientes pueda reanudar la aspersión aérea con glifosato".

La audiencia de la Corte se dará en medio de un contexto complejo: por un lado se mantienen la incertidumbre sobre cuál será el futuro de las fumigaciones aéreas, y, por el otro, el país enfrenta una crecida histórica de cultivos ilegales.



EL TIEMPO consultó con fuentes de la Policía que señalaron que se estudiaron más de 24 moléculas para remplazar el Glifosato, y que la que mejor resultado dio fue el Glifosinato de Amonio, pero que no fue aprobada en un 100 %.



Sobre la molécula que anunció el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, Tordón 101, utilizado para matar malezas, no hay avances, ya que expertos han señalado que ese herbicida no cumple con los requisitos para la salud humana.



Entre tanto, el problema de los cultivos de coca es grave debido a que la resiembra está en un 35 %, y el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci de Naciones Unidas, detectó 171.000 hectáreas sembradas con matas de coca en Colombia en su último informe que corresponde al 2017. Además, la producción de cocaína llegó a la cifra histórica de 1.379 toneladas.



El 21 de septiembre del 2018 el senador Antonio Eresmid Sanguino Páez, del partido Verde, le pidió al alto tribunal que le ordenara a la Presidencia, a los Ministerios de Defensa, Ambiente, Desarrollo Sostenible, a la Policía y al Consejo Nacional de Estupefacientes que "se abstuvieron de reanudar" el programa de erradicación de cultivos de coca con glifosato. También pidió que se les requiriera que cumplieran todos los requisitos que impuso la Corte para volver a esa medida.



Según Sanguino, desde el 26 de junio del año pasado el Consejo Nacional de Estupefacientes había aprobado la nueva estrategia del Gobierno para erradicar cultivos ilegales mediante la aspersión de glifosato con drones. Luego, adjuntó una comunicación del 29 de agosto del año pasado en la que el Ministro de Defensa le informó a la Comisión Segunda del Senado que cuenta con la autorización por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes para volver a usar los equipos de aspersión teledirigidos a baja altura en el municipio de Tumaco.



En esa misma comunicación, afirmó que a nivel nacional se ejecuta esta misma estrategia por parte de la Dirección Antinarcóticos.



Además, a la Corte también llegó un oficio del 13 de septiembre del 2018 en el que la Corporación Autónoma Regional de Nariño afirma que tiene conocimiento de que la Policía Nacional tiene un plan de manejo ambiental para las aspersiones aéreas y terrestres.

Lo que la Corte preguntará en la audiencia

Para hacerle un seguimiento a su fallo, la Corte Constitucional les preguntará a las entidades y personas citadas a esta audiencia pública qué estudios o evidencia científica actual se tiene sobre los efectos del glifosato en la salud humana.



Además, les pedirá que expliquen cómo se evalúan en las políticas públicas de salud los riesgos del uso del glifosato.



También solicitará estudios sobre las consecuencias o beneficios del uso del glifosato en el medio ambiente, y sus diferencias en el uso como fertilizante y como insumo para erradicar cultivos.



El alto tribunal también evaluará cuáles son los métodos que tiene el Gobierno para erradicar cultivos ilícitos, qué alternativas no han sido utilizadas y qué tan compatibles son esas medidas con los derechos de las personas que viven en las zonas donde hay coca.



Además, los magistrados le pedirán al Gobierno que explique si el aumento de cultivos de coca en el país se debe exclusivamente a la suspensión de la fumigación con glifosato.



La Corte consultará cuáles son las dificultades del programa de sustitución de cultivos ilícitos y qué problemas económicos tienen las comunidades que participan de este programa, así como cuáles son los departamentos con más narcocultivos y qué impacto tendría una eventual fumigación en las zonas con mayor presencia de grupos armados.

Los requisitos que puso la Corte para volver al glifosato

El alto tribunal estableció que se debía crear una regulación sobre el glifosato, medida que debe ser reglamentada por un órgano distinto a las entidades que ejecutarían estos programas.



Además, esa regulación debe derivarse de una evaluación del riesgo a la salud y al medio ambiente, y hacer revisiones constantes sobre nuevos riesgos. De otro lado, la investigación científica sobre el riesgo debe sustentarse en pruebas rigurosas.



Y en cualquier caso, la decisión que se tome se debe basar en evidencias que demuestren que la aspersión con glifosato no implicará riesgos para la salud y el medio ambiente.



