Corte fija reglas sobre tratamientos de fecundación in vitro

La Corte Constitucional estableció que a pesar de que el año pasado el Congreso profirió una ley sobre la prevención de la infertilidad (la ley 1953 de 2019), y le ordenó al Ministerio de Salud regular el acceso a tratamientos como el de la fecundación in vitro, tal cartera aún no ha cumplido con establecer esa reglamentación.

La Corte aseguró que, como por la falta de regulación el déficit de protección a las parejas infértiles se mantiene, es necesario que ese alto tribunal dicte unos lineamientos para poder acceder a estos procedimientos, teniendo en cuenta la sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social, es decir, de los recursos públicos.



Así las cosas, la Corte estableció los parámetros que se deben tener en cuenta para garantizar la financiación pública de estos tratamientos de fertilización in vitro, afirmando que se pagarán con cargo al erario en casos excepcionales. La Corte dijo que establece estos lineamientos mientras el Ministerio de Salud emite la regulación al respecto.

Así, si una pareja quiere acceder a la fecundación in vitro con recursos del Sistema de Salud, a través de su EPS, debe cumplir con las siguientes características.

La persona o pareja debe encontrarse en un rango de edad en el que el tratamiento sea viable: En este caso debe haber una certificación del médico tratante sobre dicha viabilidad.

El procedimiento de fecundación in vitro debe haber sido prescrito por un médico que haga parte de la EPS a la cual está afiliado el paciente.

Es necesario que antes se hayan agotado los demás procedimientos y alternativas de tratamiento razonables para atender la infertildiad de la pareja o persona que solicita el tratamiento.

El médico tratante deberá indicar el número de ciclos que deban realizarse a la persona, con un máximo de tres intentos.

Las personas o parejas deben carecer de capacidad económica suficiente para poder pagar el costo del tratamiento.

La persona con infertilidad que solicite el tratamiento no puede tener hijos, y tampoco se le puede haber practicado previamente un tratamiento de fecundación in vitro. Es decir, si un paciente ya tiene hijos o en el pasado ya fue beneficiado con una fecundación in vitro, no puede acceder de nuevo a este procedimiento.

Los cinco casos que estudió la Corte

La Corte Constitucional tomó esta decisión tras estudiar cinco tutelas de mujeres diagnosticadas con infertilidad y que solicitaron que se le practicaran tratamientos de fecundación in vitro que habían sido negados por sus EPS.



El alto tribunal tumbó las decisiones de anteriores jueces que les habían negado los procedimientos y, por lo tanto, les concedió las tutelas. Así, le ordenó a la ADRES que adopte un procedimiento administrativo sencillo y rápido para que estas parejas puedan tener un concepto de dicha entidad para que se les practiquen los procedimientos.



Al estudiar estos casos, la Corte aseguró que hay un grave déficit de protección de los derechos a la dignidad humana, la igualdad, la salud y a los derechos reproductivos debido a que las personas que tienen una menor capacidad económica no tienen hoy cómo acceder a tratamientos de fertilización in vitro.



La Corte asegura que este tipo de técnicas les permiten a las parejas poder desarrollar su proyecto de vida y decidir de forma libre y responsable sobre su número de hijos. Estas tecnologías, dijo la Corte, también inciden en el bienestar psicológico y la salud reproductiva de las personas con infertilidad.



La Corte también dijo que aunque con la ley 1953 de 2019 el Congreso de la República "impuso un mandato con el propósito de garantizar el acceso a tratamientos de reproducción asistida con cargo a recursos públicos, el cumplimiento de dicha obligación no se ha materializado", dijo la Corte. Por eso, aceptó la tutela y emitió los lineamientos para la fecundación in vitro.

Aunque el Congreso ordenó garantizar el acceso a tratamientos de reproducción asistida con cargo a recursos públicos, el cumplimiento de dicha obligación no se ha materializado FACEBOOK

TWITTER

En cualquier caso, para la Corte la ausencia de regulación no puede mantener de forma indefinida el déficit en la protección de derechos de personas con infertilidad, por eso ordenó practicar estos tratamientos a las cinco mujeres, y creó los lineamientos.



La Corte también considera que si con recursos públicos se financiaran todos los tratamientos de infertilidad, se desconocería la sostenibilidad fiscal del Sistema de Seguridad Social.



Por eso dijo que en todo caso la financiación con recursos públicos de tratamientos de fertilización in vitro será parcial, pues los beneficiarios deben hacer un aporte, aunque sea mínimo. Y esa financiación con recursos públicos también es excepcional, porque se deben cumplir todas las condiciones que la Ley 1953 de 2019 y el fallo del alto tribunal exigen.





JUSTICIA