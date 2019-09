Corte establece cuándo se puede limitar libertad de expresión en redes

Al estudiar cuatro tutelas de personas que afirmaron verse afectadas por publicaciones que se hicieron en su contra en redes sociales, la Corte Constitucional tomó una decisión clave para establecer cuáles son los límites de la libertad de expresión en estos espacios virtuales y en qué casos un juez pude intervenir o no.



Este fue el caso para el que precisamente la Corte hizo una audiencia pública en febrero pasado y en la que incluso citó a los representantes de Facebook y Youtube para conocer su opinión al respecto.



Al estudiar las tutelas, la Corte determinó que en el primer caso, en el que una empresa de muebles en Caquetá aseguraba estar afectada por las declaraciones de un particular, la Corte aseguró que hay una carencia de objeto, es decir, que ya se había superado la protección de los derechos de la empresa que se vio afectada por lo que circulaba en un blog.



La Corte también estudió la tutela de una mujer que presentó este recurso contra otras dos personas porque el 11 de septiembre del 2017 una de ellas publicó una imagen tipo collage en la que la señala como estafadora, así como la tutela que presentó el administrador de un edificio que interpuso este recurso contra una mujer que lo señalaba en Facebook como un ladrón. En esos dos casos la Corte encontró que las tutelas eran improcedentes porque no tenían una relevancia constitucional, es decir, porque si bien había una disputa entre ciudadanos en redes sociales, la afectación de lo dicho en esos mensajes no era tan grande como para que un juez interviniera.



Para estos casos la Corte precisó que no en todas situaciones debe existir una intervención de los jueces constitucionales pues, "no todas las disputas de los ciudadanos ni los insultos, ni el mal uso del lenguaje en las redes sociales puede ser llevado a la justicia".

En cambio, en la cuarta tutela que estudió la Corte, el alto tribunal sí decidió pronunciarse a favor del ciudadano afectado. Este es el caso de un exintegrante de Sayco y un músico. La Corte protegió los derechos del exdirectivo de Sayco porque en su contra se difundieron varios videos y mensajes en Youtube y Facebook en las que se lo tacha como "ratero, mafioso y corrupto".



"En ese caso la Corte encontró que sí era relevante y sí ameritaba su protección a los derechos al bueno nombre y honra. Concedió la tutela y ordenó que el accionado en tres meses retire de su cuenta personal de Facebook y de las cuentas de Youtube los mensaje que había publicado en estas redes sociales en contra del que puso la tutela, en donde lo tacha de ratero, mafioso y corrupto, que eran ofensivos y vulneraban su derecho a la honra y el buen nombre", explicó la magistrada Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional.



La razón por la que la Corte consideró que en este caso sí se debía limitar el derecho a la libertad de expresión es porque los mensajes en contra del ciudadano afectado se dieron por un periodo de siete años. Esa reiteración de las afectaciones, dice la Corte, vulneraron el derecho a la dignidad del ciudadano que presentó la tutela.



