Corte zanja discusión sobre teletrabajo y horas extras

La Sala Plena de la Corte Constitucional dejó intacta una norma de la ley 1221 de 2008 que señala que a los teletrabajadores, por la naturaleza de sus funciones, no se les aplica las disposiciones sobre jornada laboral, horas extras o nocturnas.



La Corte precisó que la misma ley, más adelante, sí otorga esta protección (extras, dominicales y festivos) cuando “el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable la jornada laboral”.



Esta discusión llegó a la Corte por una demanda contra dicha ley que define el teletrabajo como una forma de organización laboral, en la que las actividades se realizan con soporte las tecnologías “para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador (…)”. Se trata de un modelo diferente al trabajo en casa, que fue recientemente regulado por el Congreso a propósito de la pandemia.



La demanda presentada por Manuela Corredor Giraldo, Juan Felipe Parra y Geison Galvis cuestionaba que el artículo demandado excluía a los teletrabajadores de condiciones de trabajo digno.



La Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Alejandro Linares y con una votación 6-3, la ratificó al hacer un examen sistemático de otras disposiciones de la misma ley.

En ese sentido, la Corte dijo que el artículo sexto demandado no se puede aplicar ni interpretar sin tener en cuenta el parágrafo que le sigue, que dice textualmente: “Cuando el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable la jornada laboral, y el teletrabajador a petición del empleador se mantiene en la jornada laboral más de lo previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, o le asigna más trabajo del normal, el pago de horas extras, dominicales y festivos se le dará el mismo tratamiento de cualquier otro empleado”.

EL TIEMPO estableció que para la Corte, por ser el teletrabajo el desempeño de actividades remuneradas, este se establece sobre la carga de trabajo y no sobre el cumplimiento de una jornada. Y que, en todo caso, esto no quiere decir que se renuncie a los beneficios laborales pues, en el parágrafo citado deja en claro que cuando el empleador establezca una carga que lleve a una jornada superior, sí se justifica el pago de horas extras, dominicales y festivos.



Esta misma postura fue planteada en el proceso por la Procuraduría General en un concepto enviado a la Corte: “Una lectura sistemática y completa del artículo 6 de la Ley 1221 de 2008 permite entender sin equívocos que la norma no excluye a los teletrabajadores de ninguna garantía laboral y que, aunque la misma ley establece ciertas diferencias entre estos y los trabajadores ordinarios, otorga un trato igualitario en materia de derechos y garantías constitucionales”.



No obstante, el mismo Ministerio de Trabajo había pedido a la Corte tumbar dicha ley: “En virtud del derecho a la igualdad contemplado en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991, no resulta acertado ni proporcional ejercer una discriminación que se concluye como negativa hacia los trabajadores que cumplen sus funciones en su hogar”. Salvaron voto los magistrados Cristina Pardo, Diana Fajardo y Jorge Enrique Ibáñez Najar.



